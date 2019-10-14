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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yaz döneminde katlandı

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Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yaz döneminde katlandı

BKM verilerine göre, haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Yaz döneminde Türkiye'de kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin 1 TL'si yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti. Eylül ayında toplam 85,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, Türkiye'de kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin 1 TL'si yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti.

BKM, eylül dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Verilere göre, eylül ayı sonunda Türkiye'de 68,6 milyonu kredi kartı ve 160,4 milyonu banka kartı olmak üzere 229 milyon adet kart bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 5'lik, banka kartı sayısında da yüzde 14'lük artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında 85,2 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 73,1 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 12,1 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.
Eylülde banka kartları ile yapılan ödeme geçen yılın eylül ayına göre yüzde 33, kredi kartları ile yapılan ödeme yüzde 12 artış gösterdi. Aynı dönemde toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.
Banka kartı ile ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı, geçen yılın eylül ayında yüzde 12 düzeyinden bu yılın eylül ayında yüzde 14,2'ye yükseldi.

YABANCI KARTLARLA YAZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÖDEMELER 34 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
BKM verilerine göre, haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 21 milyar TL olan tutar ile kıyaslandığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 63 arttı.

Bu artışla beraber 2018 yılının haziran-eylül döneminde yüzde 6,9 olan yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı, 2019'un aynı döneminde yüzde 9,3'e ulaştı. Yaz döneminde Türkiye'de kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin 1 TL'si yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı ise 663 TL oldu. Yine yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 27'sini ise internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Kuyumculuk, seyahat acenteleri ve yemek, yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemelerde en fazla artış görülen sektörler oldu. Yaz döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde, en fazla artış yüzde 164 ile kuyumculukta yaşandı. Kuyumculuk sektörünü yüzde 88 artışla seyahat acenteleri, yüzde 77 artışla yemek, yüzde 64 artışla giyim ve yüzde 58 artışla hizmet sektörleri takip etti. 

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