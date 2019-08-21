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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.08.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Yabancı turistler Türkiye'de alışveriş yapmaya doymuyor

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Yabancı turistler Türkiye'de alışveriş yapmaya doymuyor

Türkiye'ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı.

Dünya genelinde 51 ülkede "vergisiz alışveriş" işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 25 iade noktası ile sürdürüyor. 

Bu yılın ilk 7 ayında hem Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında hem de geçen yıla göre yaptıkları harcamalarda artış olduğu görülüyor. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artıran Çinlilerin, ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı. 

ARAPLAR TÜRKİYE'DE ALIŞVERİŞ YAPMAYI SEVİYOR

Aynı dönemde ortalama harcamalar açısından bakıldığında 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yerini alırken, Katar'ı 6 bin 441 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5 bin 412 liralık harcama ile Almanya takip etti. 

Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artıran İsrailli turist dikkati çekerken, yüzde 161 ile Mısır, yüzde 138 ile Irak ve yüzde 124 ile Libya'dan gelen ziyaretçiler alışveriş harcamalarında öne çıktı. 

YABANCI ZİYARETÇİLERİN ALIŞVERİŞ ARTIŞI YÜZDE 70'E DAYANDI

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak yaptığı alışverişin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını belirtti. 
Yılın ilk 7 ayında en çok Çinli turistin yaptığı alışverişin artış gösterdiğini ifade eden Şeyhun, "Çinlilerin yaptığı alışveriş toplam tax free alışverişin yüzde 22'sini oluşturdu ve geçen sene ilk 7 aya göre yüzde 85 büyüme gösterdiler." diye konuştu. 

Şeyhun, alışverişte lüks ürünlere hem Çinliler hem de Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin daha fazla rağbet gösterdiğini aktararak, "Avrupalı ziyaretçiler maalesef Türkiye’yi en azından organize perakende de pek bir alışveriş destinasyonu olarak görmüyor. Zaten top 15 içerisine de bir tek Almanya girmiş durumda. Bunun da sebebi Alman pasaportu olan ve yaz aylarında ülkelerini ve akrabalarını ziyaret eden Türkler’dir." şeklinde konuştu. 

"İŞLEM ADETLERİNDE GÜZEL BÜYÜMELER VAR"

Şeyhun, geçen seneler büyüme rakamlarının genel olarak averaj harcamadan geldiğini belirterek, "Bu sene ise farklı olarak işlem adetlerinde güzel büyümeler var, bu da aslında daha sağlıklı bir büyüme, çünkü alışverişin sadece enflasyona dayalı değil, gelen turistlerin fazla olması sebebi ile büyüdüğünün de işareti." dedi. 

Çinli ziyaretçilerin artışını sürdürdüğüne işaret eden Şeyhun, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Çinliler, geçen sene ilk 7 ayda toplam tax free alışverişten yüzde 20'lik pay alırken, bu sene yüzde 22'ye geldiler ve yüzde 85'lik büyüme gösteriyorlar. Avrupa'da yapılan tax free alışverişlerin yüzde 40'dan fazlasını Çinliler yapıyor ve genelde lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar. Çinliler için ödeme sistemleri ve dijital cüzdanlar ile ödeme yapabilmek çok önemli. Türkiye'de de dijital ödeme sistemleri satış noktalarında artış gösterdikçe Çinlilerin harcama yapmaları daha da kolaylaşacak. Ekim ayı Çinliler için önemli bir ay 'golden week' adı verilen tatillerinde tüm perakende sektörünün beklentisi büyük olmalı." 

Körfez ülkelerinin alışverişlerinin toplam etkisinde biraz azalma olduğunu aktaran Şeyhun, geçen sene ilk 7 aya bakıldığında Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam satışın yüzde 27'sini oluşturduğunu, bu sene ilk 7 ayda bu oranın yüzde 24 olarak gerçekleştiğini, halen toplam satışta bütün Körfez ülkeleri büyüme göstermeye devam ettiğini söyledi. 

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