Yabancı turist hedefi 50 milyona tırmandı

BAĞLIKAYA, Sektördeki gelişme ve 2019 beklentilerine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılını, turizm sektörünün başarıyla tamamladığını belirterek, özellikle yurt dışı pazarlarında yakaladıkları yükseliş ile yılın tamamlandığını kaydetti.

2018 turizm sezonu başarılı başlayınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm hedefini yıl içinde iki kez revize ettiğini, belirlenen son hedefin 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısına, 32 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak olduğunu anımsatan Bağlıkaya, "Yıl boyunca turizm sektörü bileşenleri bu hedefe ulaşmak için çalıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son verilerine göre 2018’in 11 aylık döneminde yüzde 22 artışla ülkemize 37,5 milyonun üzerinde yabancı turist geldi. 2018’de yakaladığımız sektörel yükseliş ivmesini daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bağlıkaya, 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Avrupa’daki ana pazarlardan Almanya’dan gelen ziyaretçinin yüzde 25,56 (4 milyon 334 bin 67 kişi), İngiltere’den gelen ziyaretçinin yüzde 36,45 (2 milyon 212 bin 40 kişi), Hollanda’dan gelen ziyaretçinin yüzde 27,30 (980 bin 555) ve Fransa’dan gelen ziyaretçinin yüzde 26,75 (691 bin 671) oranında arttığına işaret ederek, Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının yüzde 26,22 artarak 5,8 milyonu aştığını söyledi.

"2019’DA İNGİLTERE PAZARINDA EN AZ YÜZDE 25 YÜKSELİŞ BEKLİYORUZ"

Bağlıkaya, 2018'in ekim ayı itibarıyla 2019 turizm yılı için çalışmaların başladığını aktararak, "Kasım başında İngiltere’de düzenlenen dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul gören World Travel Market Fuarı’nda ana pazarlarımızdan olan İngiltere’ye yönelik ilk satışlar gerçekleşti.

Fuarda gelen talepler başta seyahat acenteleri olmak üzere turizmcilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Brexit sürecindeki İngiltere’den ülkemize yönelik ilginin arttığını söyleyebiliriz. 2018’in 11 aylık döneminde ülkemize yüzde 36’nın üzerinde artışla 2,2 milyon İngiliz turist geldi. 2019’da özellikle İngiltere pazarında en az yüzde 25 yükseliş bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında gerçekleştirilecek ITB Berlin, MITT Moskova Turizm fuarlarının gelecek sezonu daha net görmelerini sağlayacağını ifade eden Bağlıkaya, bu iki fuarda ana pazarlar olan Almanya ve Rusya’nın 2019 sezonu öngörüsünü alacaklarını dile getirdi.

Bağlıkaya, İzmir’de İzfaş ile birlikte gerçekleştirdikleri Travel Turkey Fuarı’nda edindikleri izlenimlerle 2019 yılında turizmcileri iç pazarda da iyi bir sezon bekleyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunu erken rezervasyon kampanyasına gösterilen ilgiden de görebiliriz. 2018 yılında yaklaşık 7 milyon kişi erken rezervasyondan faydalandı. Seyahat acentaları erken rezervasyon kampanyalarını kasım ayı başında ilan etti. Kampanyalara iç pazardan yoğun bir talep söz konusu. Erken rezervasyonda temmuz ve ağustos ayları başta olmak üzere deniz, kum, güneş tatiline yönelik paket turlara yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımız artık erken rezervasyon kampanyasının, indirimli ve istedikleri tatil bölgelerinde uygun fiyatlara tatil imkanı sağladığının bilincinde. O nedenle tatillerini erkenden planlayıp yüzde 50’ye varan indirimleri kaçırmıyorlar."

- "HEDEFİMİZ 1 MİLYON TURİST ÇEKEBİLMEK"

Bağlıkaya, Türkiye'nin turizm alanında büyümeye ve yeni rekor sayılara ulaşmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Turizmde rakamlardan çok Türkiye’nin turizmden elde ettiği turizm gelirine odaklanacağız. Yüksek gelir grubundan turisti ülkemize çekmek için çaba göstereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Turizm Ana Planı’nda yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya pazarlarından gelen turist sayısını artırmaya çalışacağız." dedi.

2019'un Japonya’da Türk Kültür Yılı olacağını anımsatan Bağlıkaya, "Japonların ülkemize olan sevgisi ve ilgisini biliyoruz. 2019’da Japonya’dan gelecek turist sayısını artırmak için Bakanlığımızın tanıtım çalışmalarına turizmciler olarak biz de destek vereceğiz. Bu konuda ilk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığı attı. Bu kapsamda Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda sergilenen ve nadide parçaların yer aldığı 'Gezen Sergi' Mart-Temmuz 2019 döneminde Japonya'da açılacak. Bu vesileyle, kültür sanat etkinliklerine meraklarıyla bilinen Japonların bu sergiye ve dolayısıyla ülkemize daha fazla ilgi göstereceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan ettiğini ifade ederek, Şanlıurfa’da bulunan ve dünyada tarihin sıfır noktası kabul gören ve UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi’ne giren Göbeklitepe'nin, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, TÜRSAB ve turizm sektöründe hizmet veren kuruluşların desteği ile Şanlıurfa ve 5 ilde müthiş bir turizm hareketliliği yaşanması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Bağlıkaya, "Hedefimiz bölgeye 1 milyon turist çekebilmek. TÜRSAB olarak ağırlıklı olarak iç turizm başta olmak üzere yurt dışı pazarlarında Göbeklitepe’yi ön plana çıkarmak için çalışacağız. Bu konuda ilk adımı geçen ekim ayında attık.

Ülkemizde görev yapan Çin, Hindistan, Ukrayna, Makedonya ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçilerini aileleriyle birlikte bölgede ağırladık. Büyükelçiler, TÜRSAB’ın düzenlediği gezide dünyanın ilk tapınağı olarak ünlenen Göbeklitepe’ye hayran kaldı. Göbeklitepe’ye özel turlar ile bölgeye yönelik bu tarz tanıtım faaliyetlerine devam edeceğiz. 2019’da 5 ilimizi kapsayan turizm hareketi ile bölge turizmde altın yılını yaşayacaktır." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 50 MİLYON YABANCI TURİSTE ULAŞMAK"

Bağlıkaya, Avrupa’da etkinlik sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan Best Event Award (BEA) World Festivali’ni YEPUD’un çalışmaları ve TÜRSAB’ın yoğun desteği ile 2019 yılında İstanbul’da düzenlenmesine karar verildiğini belirterek, etkinlik turizmi alanında karar vericileri buluşturan BEA World Festivali için İstanbul’a dünyanın en önemli etkinlik firmaları ve yöneticilerinden oluşan 650 katılımcının gelmesinin beklendiğini söyledi.

Mart 2019’da ayrıca “Turizmde Fark Yaratanlar” ödül töreni düzenleyeceklerini, bu törende turizmde değer yaratan isimleri onurlandıracaklarını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"TÜRSAB olarak 2019 yılında da dünya turizm endüstrisini buluşturan fuar ve etkinliklere katılmaya, özel etkinlik ve organizasyonlarla turizm sektörüne katkı vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik olarak gastronomi kongresi düzenleyeceğiz. 2019’da yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 20’nin üzerinde bir artış ile hedefimiz 50 milyon yabancı turist hedefini yakalamak. 2019’un sektörümüz için rekor yılı olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız. TÜRSAB olarak her köşesi, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu ülkemiz turizmini dünyada daha üst noktalara taşımak için çalışıyoruz. Bir yandan turizm sektörünün ihtiyaç ve gereksinimlerini ve sorunlarını çözmek için çaba gösterirken diğer yandan ülkemizin yurt dışında tanıtımı için çalışmalarımız sürdürüyoruz."



