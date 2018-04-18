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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Yabancı plakalı araçlar için flaş düzenleme

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Yabancı plakalı araçlar için flaş düzenleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek" dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı plakalı araçların şu ana kadar Türkiye'nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden kullandığını ve bunun ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu söyledi. 

Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten Arslan, ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. 
Arslan, söz konusu yönetmelik kapsamında geçiş ücreti ve idari para cezası borcu olan yabancı plakalı araçların borçlarını ödemeleri gerektiğine işaret ederek, "Yabancı plakalı araç sürücüleri, Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek." dedi. 

Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini vurgulayan Arslan, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi. 

Arslan, kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verileceğinin altını çizerek, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde söz konusu ücreti ödeyenlere para cezası verilmeyeceğini bildirdi. 

"GEÇİŞ ÜCRETİ SÜRÜCÜ BİLGİLENDİRİLEREK TAHSİL EDİLECEK" 

Arslan, yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edileceğini belirterek, şunları kaydetti: 
"Söz konusu araçların ücret ve cezalarına ilişkin tahsilat öncelikle ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek. Ödeme ve ceza tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen araçların, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezalarının bulunup bulunmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kontrol edilecek.

Borç görünmesi halinde araç sürücüsü ödemeyi yapacak. Ücret toplama sistemine dahil olmayan veya ücret toplama sisteminde yeterli bakiye bulunmadığı için geçişi ihlalli yapan yabancı plakalı araçların ücreti, idari para cezası uygulanmış ise ceza tutarı, araç plakası, ihlalin yapıldığı il veya ilçe, araç sahibine ilişkin tutanak bilgileriyle ihlalin yapıldığı tarihi takip eden 15'inci günün sonunda Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacak." 

Geçiş ücretlerinin ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılmasının planlandığını anlatan Arslan, "Bununla ilgili gerekli alt yapı çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde başlandı. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili altyapı çalışmaları da dahil, yeni kurulacak sistemin bu yıl hizmete alınması öngörülüyor." diye konuştu. 

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