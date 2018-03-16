Yabancı oynuyor

ABD’den gelen her iyi veri gelişmekte olan ülke piyasalarına baskı yapıyor. Buna bir de Türkiye’nin jeopolitik ve siyasi riskleri eklenince ortaya piyasadaki dalgalanma çıkıyor. Yabancıların son günlerde yoğun bir şekilde bono satışı tüm piyasayı baskılıyor. Satışlarla yükselen tahvil faizleri, gözünü yukarıya dikmiş dolar ve rekor üstüne rekor kıran Euro hisse senedi piyasasının da moralini bozuyor. Endişeler özellikle yabancı yatırımcıların tavrını etkiliyor. Tüm bunlar nedeniyle dün dolar 3.9171 liraya çıktı bu 3.5 ayın zirvesi. Euro her gün rekorunu yeniliyor dün de 4.8301 liraya kadar yükseldi. Yabancının tedirginlik kaynaklı yapılan satışlarla uzun vadeli 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 12.88’e, iki yıllık tahvil faizi de yüzde 13.93’e fırladı.

100 BAZ PUAN ARTTI

Dalgalanmalar sert olsa da bu durum henüz Türkiye’nin ülke iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS’lere yansımadı. CDS yükselse de 175.4 puan ile henüz yıllık zirvesinden uzakta. Ayrıca, uluslararası yatırımcı kuruluşlar da Türk Lirası önerilerini kesmiyor.

Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.9143 liradan, Euro’da ise 4.8104 liradan yapıldı. Gelecek hafta ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamlesi piyasalara yön verecek.

Aslında mart ayı iyi başlamıştı. Henüz Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu kırmadığı dönemde 1 Mart’ta iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 13.03, on yıllık gösterge tahvil faizi de 11.90 seviyesindeydi. Dün itibariyle 16 günde on yıllıkta ve iki yıllıkta artış neredeyse 100 baz puan oldu. Dolarda yükseliş ise 16 günde yüzde 3 yani 11 kuruş oldu. Euro ise 15.7 kuruş yükseldi.

KAYIPTA BİRİNCİ

Ayrıca Türk Lirası son 1 haftada en çok değer kaybeden gelişmekte olan para birimi oldu. Türk Lirası 1 haftada yüzde 2.62 değer kaybederken, Rusya Rublesi yüzde 1.62, Güney Afrika Randı yüzde 1.16, Brezilya Reali ise yüzde 0.99 değer kaybına uğradı. Analistler 3.88-3.90 lira üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça dolarda düşüş bekliyor. Diğer yandan yükselişin sürmesi durumunda ise 3.9250 lira seviyesinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

YURTDIŞI ALGISINDA OLUMSUZLUK YOK

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Son 1 haftada kurda oluşan hareket çok spesifik nedenlerle açıklanabilecek bir yükseliş değil. Lokal tahvil faizleri yükseliş eğilimini koruyor; yine de tahvil piyasasında gösterge için yüzde 14, 10 yıllık için yüzde 13 bandının aşılmasını izlemek gerekir. Ancak Londra’da swap faizlerinin yükselmemesi yurtdışı algısı bakımından bir olumsuzluk olmadığını gösteriyor. Nitekim Standard Charetered geçtiğimiz gün dolar 3.59’u gösterirken BofA Merrill Lynch ise Türk Lirası ve Güney Afrika Randı’nda uzun pozisyon önerdi. Doların çok yüksek seviyelere çıkacağına veya Merkez Bankası’nın acil faiz artırması gerektiğine dair bir panik havası yok ortada.