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Yabancı ortak geliyor

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

Financial Times'ın haberine göre, Nusr-Et, Coya, Zuma ve Roka gibi restoranların sahibi D.ream Grubu, azınlık hisselerinin satışı için Sinagapurlu ve İngiliz şirketlerle görüşülüyor. Ortaklar gelirse şirketin değerinin 1.5 milyar dolar civarasında olması bekleniyor.

Geçen aylarda Medical Park’ın büyük ortağı olan Singapur devlet şirketi Temasek’in Nusr-Et, Zuma ve Roka gibi restoranların sahibi D.ream Grubu ile de ortak olacağı belirtiliyor. Financial Times'ın haberine göre Londra Merkezli GIC ve Metric Capital de ortaklıkta yer alacak. Konsorsiyum D.ream Grubu'nun azınlık hissesine sahip olacak. Ortaklık Nusret, Coya, Zuma ve Roka'yı da kapsayacak.

Temasek, GIC ve Metric Capital, konuyla ilgili FT’ye açıklama yapmadı. Fakat üç ortağın toplam 200 milyon dolar ödeyeceği ifade edilmekte.
Bloomberg bu yılın başında D.ream'in şirketini halka arz etmeyi planladığını yazmıştı. Haberde şirketin değerinin 1.5 milyar dolar civarında olması beklendiği belirtildi.

Etiketler: Nusret , yabancı ortak , Restoran
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