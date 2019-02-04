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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.02.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Yabancı nüfus oranında Antalya üçüncü sırayı aldı

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Yabancı nüfus oranında Antalya üçüncü sırayı aldı

Antalya'da Rusların ilk sırayı yer aldığı istatistiklerde Almanya ikinci sırada.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel Türkiye’de kayıtlı 1 milyon 211 bin 34 yabancı uyruklu yaşadığı belirterek, yabancıların yüzde 35, 7 oranıyla ilk sırada İstanbul’da, ikinci sırada yüzde 11, 4 ile Ankara’da, üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile Antalya’da yaşadıklarını söyledi. Öncel, “Antalya’da 30 bini erkek ve 45 bin 822’si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı.” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), ülke sınırları içinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve uyruklu kişilerin tamamını kapsadığı belirtildi.

“TÜRKİYE’DE 1 MİLYON 211 BİN YABANCI UYRUKLU YAŞIYOR”

Yabancı Uyruklu Nüfus 31 Aralık 2018 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel tarafından açıklandı. Öncel, 2018 yılı ADNKS’ye göre Türkiye’de 601 bin 551'i erkek, 609 bin 483'ü kadın olmak üzere toplam 1 milyon 211 bin 34 yabancı uyruklu yaşadığı ifade etti.

ÜÇÜNCÜ SIRAYI ANTALYA ALDI

Türkiye’de bulunan yabancıların yüzde 35, 7 oranıyla ilk sırada İstanbul’da, ikinci sırada yüzde 11, 4 ile Ankara’da, üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile Antalya’da yaşadıklarını kaydeden Öncel, 1 milyon 211 bin 34 yabancının 283 bin 934’ünün Irak, 120 bin 409'unun Afganistan ve 87 bin 955'i Suriye uyruklu olduğunu belirtti.

Antalya’da 30 bini erkek ve 45 bin 822’si kadın olmak üzere toplam 75 bin 822 yabancı kayıtlı olduğunu dile getiren Öncel, "11 bin 419'unun Rusya uyruklu, 8 bin 174'ünün Almanya uyruklu ve 7 bin 709'unun İran uyruklu olarak ilk üç sırayı aldığı tespit edildi.” dedi.

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