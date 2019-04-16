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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Yabancı kartlarla yurt içinde 11 milyar TL ödeme yapıldı

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Yabancı kartlarla yurt içinde 11 milyar TL ödeme yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 11 milyar TL ödeme gerçekleşti. Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 78,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 11 milyar TL ödeme yapıldı.

BKM, mart ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Buna göre mart ayı sonunda Türkiye’de 66,7 milyon adet kredi kartı ve 151,5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 5'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13'lük artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 78,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 68,3 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 10 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 38 olurken, kredi kartıyla ödemelerde ise bu oran yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

YABANCI KARTLARLA ÖDEME YÜZDE 85 ARTTI
BKM verilerine göre ilk çeyrekte yabancı kartlarla yurt içinde toplam 11 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 6 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında, yüzde 85 büyümeyle son yıllardaki en büyük artışın gerçekleştiği görüldü. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 584 TL'den 720 TL'ye çıktı.

2018 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında yabancı kartlarla yapılan ödeme tutarında en fazla artış yüzde 135 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleşti. Elektronik eşya sektörü yüzde 120, sağlık ürünleri/kozmetik sektörü yüzde 95, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 87 ve hava yolları sektörü yüzde 80 artışla en fazla büyüme görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Turizmde yaz dönemi tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde seyahat acenteleri ve hava yolları sektörlerinde görülen artışlar, yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığına işaret ediyor.

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