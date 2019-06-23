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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.06.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Yabancı kampçıların gözde mekanı oldu! Akın akın oraya gidiyorlar

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Yabancı kampçıların gözde mekanı oldu! Akın akın oraya gidiyorlar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya, yerli ve yabancı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor. İngiliz kampçı Anne Clave Wijt, "Bu alan eşsiz bir alan. Özellikle çocuklar için harika bir alan. Misafirperverliğinizin yanı sıra kamp kültürünü de herkesin benimsemiş olması inanılmaz" açıklamasında bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan karavan ve çadır kamp alanı, yabancı turistleri ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, karavan ve çadır kamp alanı, yerli ve yabancı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor.

Kampçılara, 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda tuvalet, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler veriliyor. Ormanya'ya yerli turistlerin yanı sıra yabancı doğaseverler de ilgi gösteriyor.

Yabancı kampçıların gözde mekanı oldu Akın akın oraya gidiyorlar
Tatillerine Türkiye turu ile devam eden Alman ve İngiliz turistlerin duraklarından biri de Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu.

Karavan ve çadır kamp alanında konaklayan yabancı turistler, daha sonra çocuklarıyla birlikte 73 türde 800'den fazla hayvanın yaşadığı Ormanya'yı gezdi.

Lemur besleyerek yeni bir deneyim yaşayan kampçılar, kanguruları da ziyaret etti.

 

"HOBBİT EVLERİNİ GÖRMEK İÇİN YENİ ZELANDA'YA GİTMEYE GEREK KALMADI"

İngiliz kampçı Anne Clave Wijt, Ormanya'yı çok beğendiklerini belirterek, "Bu alan eşsiz bir alan. Özellikle çocuklar için harika bir alan. Türkiye'de piknik yapmak çok değerli bir aktivite. Bu aktivite için hazırlanan özel alanların olması çok güzel. Türkiye turumuzun birçok yerinde piknik yapan insanlara rastladık. Misafirperverliğinizin yanı sıra kamp kültürünü de herkesin benimsemiş olması inanılmaz." ifadesini kullandı.

Yabancı kampçıların gözde mekanı oldu Akın akın oraya gidiyorlar
Çocukları ile Türkiye turuna çıkan Alman çift Mary ve Manuel Dohiten de Ormanya Karavan ve Çadır Kamp Alanı'nda konakladı.
Mary Dohiten, "Hobbit evlerini görmek için Yeni Zelanda'ya gitmeye gerek kalmadı, hiç böyle bir şey beklemiyorduk bizim için, özellikle çocuklarımız için inanılmaz bir deneyim oldu. Yaban hayvanları için bir alanınız var bunun değeri çok büyük. Türkiye gezimizde başka bir yerde rastlamadık bu duruma, bayıldık." diye konuştu. 

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