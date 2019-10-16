Yabancı fonların gözü Türkiye’de
Türk gayrimenkul pazarına yabancı fonların ilgisinin giderek arttığı belirtiliyor. Türkiye’de son birkaç yılda gayrimenkul fiyatlarının düşüş gösterdiğine dikkat çeken İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, “Dolar bazında bakarsak yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş var. Türkiye’deki bu fırsatı gören yabancı fonlar da durumu değerlendirmek istiyor. Sahada tek tek projeleri tespit edip temasa geçiyorlar” dedi.
Türkiye’ye Kuzey Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinden ilginin olduğunu belirten Eraslan, kimi yabancı fonların da yerel ortakla pazara giriş yapmak istediklerini dile getirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre Türkiye’deki portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğünün 245 milyar lira olduğunu ve yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 42’lik bir büyüme yaşandığını belirten Eraslan şöyle konuştu:
5.5 MİLYARLIK FON
“Bunların 116 milyar lirası bireysel emeklilik fonları, 97 milyar lirası yatırım fonu, geriye kalan büyüklük ise özel portföy yönetimi işinden sağlanıyor. Yatırım fonları gurubunda yer alan gayrimenkul yatırım fonları (GYF) da ülkemizde önemli gelişim gösterdi. 2.5 yıllık geçmişi olan gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 34, büyüklüğü ise 5.5 milyar lira. Bizim gayrimenkul fonu pazarında payımız ise yüzde 30.” İş Portföy olarak yeni yatırımlara sıcak baktıklarını belirten Eraslan, gayrimenkul firmalarının içinde bulunduğu finansal sorunların fırsat sunduğunu ifade etti. Eraslan, “Kat mülkiyeti kurulmuş, merkezi lokasyonda olan ve getiri beklentisi bize uyan projelerle ilgileniyoruz” dedi.
1.17 MİLYAR TL’LİK EV VE OFİS SATIYOR
İŞ Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren ‘İş Portföy Quasar GYF’ hakkında bilgi veren İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Yücel, yaklaşık 5 ay önce Quasar projesini portföylerine kattıklarını söyledi. İsviçreli Viatrans ve Meydanbey Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilen Quasar İstanbul, Mecidiyeköy’deki tarihi likör fabrikası arazisinde gerçekleştirmiş ve 2013’de satışına başlanılmıştı. Konut, home ofis ve ofislerin yer aldığı projede 257 bağımsız birimden 196’sını aldıklarını belirten Yücel, projedeki birimlerin toplam değerinin 1.17 milyar lira olduğunu belirtti. Projenin satışı için Aremas Gayrimenkul ve Jones Lang LaSalle (JLL) ile anlaşma yapıldı. Yüzde 5 peşinat ve 50 aya kadar fon bünyesinde faizsiz vadelendirme yapılan projede 1+1 daireler 647 bin dolar, 2+1 daireler 856 bin dolar, 3+1 daireler 1 milyon 820 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Projede 2 adet bulunan 4+1 dairelerin fiyatı 5 milyon dolar seviyesinde.
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