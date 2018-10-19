Yabancı evde fırsatı gördü

Döviz kurundaki artış yabancı yatırımcıları harekete geçirdi. Türkiye’de ev alan yabancıya vatandaşlık imkânı sunan vatandaşlık hakkı uygulamasında limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara inmesi de satışları olumlu etkiledi. Yabancılara konut satışı aylık bazda tarihinde ilk defa 5 binin üzerine çıktı. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışı yüzde 151.1 artarak 5 bin 615’e yükseldi. Bu yılın 9 ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58.5 artış göstererek 24 bin 155 oldu. Geçen yılın tamamında 22 bin 234 konut satışı göz önüne alındığında, 2018’de yabancılara konut satışının 30 bini geçmesi bekleniyor.

Yabancıların konut alımında ilk tercihi İstanbul oldu. Bu yılın 9 ayında yabancıya İstanbul’da 7 bin 895 konut satıldı. İstanbul’u 5 bin 237 konutla Antalya, bin 719 konutla Bursa, bin 321 konutla Yalova, bin 212 konutla Ankara ve bin 34 konutla Trabzon takip etti. Ülke genelinde yabancılara satılan konutun yarısından fazlası İstanbul ve Antalya’da bulunuyor. Her 100 konuttan 33’ü İstanbul, 22’si Antalya’da satılıyor.

IRAKLILAR İLK SIRADA

Ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satışında, Iraklılar ilk sırada yer aldı. Eylülde Iraklılara gerçekleştirilen bin 351 adetlik konut satışı, toplam satışların yüzde 20’sini oluşturdu. Iraklıları 538 konut yatırımıyla İranlılar, 360 adetle Ruslar, 312 adetle Suudi Arabistanlılar ve 299 adetle Almanlar takip etti. Yılın 9 ayında da Türkiye’den en fazla konut sahibi yine Iraklılar oldu. Bu dönemde 4 bin 866 konut satın alan Iraklıları, 2 bin 197 konutla İranlılar, bin 885 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 443 konutla Ruslar ve bin konutla Kuveytliler izledi. İlk üç sırayı paylaşan Irak, İran ve Suudi Arabistan uyruklu yatırımcılar, yabancıya satılan toplam konutun yüzde 37’sine sahip oldu. Gayrimenkul geliştiren firmalar da yabancıya satışta hedefi büyüttü. Geçen yıl 4.6 milyar dolar olan yıllık yabancıya satışı ilk etapta 10 milyar dolara, uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyorlar. Bu amaçla tanıtım turları ve yurtdışı ofisleri planlanıyor.





KONUT SATIŞINDA YILIN ZİRVESİ



Türkiye genelinde eylül ayında 127 bin 327 konut satışı gerçekleştirildi. Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 21 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9.2 düştü. Eylül satışı 2018 yılının aylık bazda en yüksek satışı oldu. 9 ayda ise 1 milyon rakamı aşıldı. Konut satışlarındaki artışta kamu öncülüğünde başlatılan ve 31 Ekim’de son bulacak konut kampanyası etkili oldu. ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyasıyla 120 aya kadar yüzde 0.98 faiz imkanı sunulurken peşinat oranı da yüzde 20’den yüzde 10’a çekildi ve liste fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapıldı. Konut kredi faizlerinin yüzde 3’lere geldiği dönemde bu fırsattan faydalanmak isteyen alıcılar da harekete geçti.

Eylülde ipotekli konut satışları yani banka kredili satışlar da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 azalarak 11 bin 330’a geriledi. Şirket içi vadelendirme gibi diğer konut satışları eylülde, yıllık bazda yüzde 16.3 artarak 115 bin 997 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 60 bin 219’a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 oldu. İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 düşüş göstererek 67 bin 108 olarak gerçekleşti.