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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Yaban hayvanları eylem planlarında sona yaklaşıldı

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Yaban hayvanları eylem planlarında sona yaklaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 80 hayvan türüne yönelik eylem planı hazırlarken, yıl sonuna kadar 20 planın daha tamamlanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayvanlarının korunması amacıyla bugüne kadar 80 hayvan türüne yönelik eylem planı hazırlarken, yıl sonuna kadar 20 planın daha bitirilmesi öngörülüyor.

Akdeniz, karasal ve okyanus iklim kuşaklarının buluştuğu bir konumda olan Türkiye'nin bu özelliği birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapmasına olanak tanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da yaban hayvanlarının korunması, üretilmesi ve desteklenmesi için çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Bakanlık, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, 150 memeli, 481 kuş ve 130 sürüngen türünü kayıt altına alırken, bunlardan 121 memeli, 378 kuş türü ile sürüngenlerin tamamının korunması için hazırladığı eylem planını uygulamaya koydu. Bakanlık 10 memeli ve 103 kuş türünü ise "av hayvanı" olarak belirledi.
Her bir tür için ayrı ayrı hazırlanan 80 eylem planı tamamlanırken, diğerlerinin de yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Eylem planı çerçevesinde 2018-2019 kış sezonunda yaban hayvanlarının yaşam alanlarına 287 tonun üzerinde yem bırakıldı.

Ayrıca ekim sonu itibarıyla çeşitli nedenlerle yaralanan veya hastalandığı tespit edilen 9 bin 500 yaban hayvanının 4 bin 800'ü tedavi edilerek salıverildi. 2012-2018 döneminde ise 37 bin 913 yaban hayvanının 20 bin 418'i tedavi edildi.

BU YIL 198 MEMELİ YABAN HAYVANI ÜRETİLDİ

Öte yandan, Bakanlık, nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu amaç doğrultusunda kurulan 12 yaban hayvanı üretim istasyonunda geçen yıl 171, bu yıl ise 198 memeli yaban hayvanı üretildi. Bu yıl üretilenlerden 23'ü kızıl ve 4'ü ala olmak üzere 27 geyik türü doğal alanlarına bırakıldı.

Ülke genelindeki su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için yapılan sayım kapsamında bu yıl 154 kuş türü içinde yer alan 1 milyon 982 bin 579 su kuşu kayıt altına alındı.

Yaban hayatını izleme çalışmaları çerçevesinde de bu yıl GPS'li tasma takılan 31 yaban keçisi, at, bozkır kartalı, turna ve yaban domuzu izleniyor. Büyük memeli yaban hayvanı popülasyonunun doğal yaşam ortamları ülke genelindeki 2 bin 336 fotokapanla takip ediliyor.

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