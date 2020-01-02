Xiaomi'den büyük yatırım hazırlığı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi sektörde artan rekabet sebebiyle önümüzdeki beş yılda yapay zeka ve 5G teknolojilerine 50 milyar yuandan (7.18

milyar dolar) fazla yatırım yapacak.



Xiaomi CEO'su Lei Jun şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan açıklamasında yatırım ile ilgili daha fazla detay vermese de "AIoT (yapay zeka ve nesnelerin interneti) ve akıllı yaşam alanındaki avantajımızı lehimize kullanmalı ve akıllı teknolojilerin tahtına oturmalıyız" dedi.



Beijing merkezli şirket piyasaya uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi olarak girmiş ancak ilerleyen zamanda ürün gamını internet bağlantısı olan akıllı telefonlardan tutun da pilav makinasına kadar genişletmişti.



Xiaomi'nin rakibi konumundaki Huawei geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarında %42 rakamına ulaşmış ve yerel rakiplerin yanısıra Apple'ı da geride bırakmayı başarmıştı.



Lei Ekim ayında yaptığı açıklamada şirketin 2020 yılında ondan fazla 5G destekli cihaz üretmeyi planladığını ifade etmişti.