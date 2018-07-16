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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
16.07.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

WTO ABD’nin ek vergilerinden endişeli

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WTO ABD’nin ek vergilerinden endişeli

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD'nin otomobiller, SUV'ler ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere otomobil ithalatına getirmeyi düşündüğü ek gümrük vergileri konusunda endişelendiklerini açıkladılar.

AVRUPA Birliği (AB) üyeleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla üyenin katılığı Malların Ticareti Konseyi (Council for Trade in Goods  CTG) toplantısında ABD'nin otomotiv sektörüne uygulamayı düşündüğü söz konusu ek gelir vergilerinin küresel piyasalara ve çok uluslu ticaret sistemi ciddi zararlar vereceğini belirttiler.

Konuya ilişkin olarak Japonya ve Rusya ABD'ni söz konusu girişiminin misilleme ek gümrük vergilerine sebep olabilme ihtimali ile çok uluslu ticaret sistemine zarar vereceğini belirtirken, AB üyeleri ise ulusal güvenlik bağlamında otomobil ve otomobil parçaları ithalatını kısıtlayacak eylemlerin bir etkisini olmayacağını, çünkü ABD'nin son 10 yıldaki iç üretiminin artması gibi örneklerin, ithalatın ülkeye zarar vermediğini gösterdiğini belirtti.

Konuya ilişkin Çin ise, söz konusu ürünlerin halk kullanımı için üretildiğini ve bu sebeple ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını vurguladı. Çin ayrıca, ABD'nin sergilediği korumacılık önlemlerinin ticaret dengelerini ve küresel değerleri değiştirerek, çok uluslu ticaret sistemine de yeni zorluklar oluşturacağını belirtti.

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