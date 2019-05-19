WorldStar 2019'da Türkiye, 22 ödül kazandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriWorldStar 2019'da Türkiye, 22 ödül kazandı
GeriEkonomi WorldStar 2019'da Türkiye, 22 ödül kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

WorldStar 2019'da Türkiye, 22 ödül kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
WorldStar 2019'da Türkiye, 22 ödül kazandı

Dünya Ambalaj Örgütü'nün (WPO) düzenlediği WorldStar 2019 yarışmasında Türkiye, 22 ödüle layık görüldü.

Ambalaj Sanayicileri Derneğinden (ASD) yapılan açıklamaya göre, WPO'nun düzenlediği WorldStar 2019 yarışmasında 22 ödül kazanan Türkiye, bu sonuçla en çok ödül alan ikinci ülke oldu. 

Yarışmada, 35 ülke 12 farklı kategoride yarışırken, toplam 319 başvuru yapıldı. En fazla ödül alan 3 ülke 26 ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye ve 21 ödülle Çin olarak sıralandı. Ödül kazanan firmalar, ödüllerini, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen ödül töreninde aldı. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bir önceki yıl 5 ödül alan Türkiye'nin bu yıl ödül sayısını 22'ye çıkardığını, bunun Türk ambalaj sektörü adına çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı. 

Türkiye'nin ambalaj sektöründe çok önemli bir ülke olduğunu belirten Sarıbekir, katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümenin devam edeceğini kaydetti. 

Sarıbekir, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şirketleri tebrik ediyorum. Bu gibi yarışmalardan gelen ödüller, Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendiriyor. Geçen yıl sekizincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları yarışması, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması... Bu yarışmayı, marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. Kazananlar Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonunun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabiliyor." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Varank: 146 genç girişimcimize hibe desteği vereceğiz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomik alanda istiklal mücadelesi veriyoruz

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuzlaması bekleniyor

2019'un tatil rotaları açıklandı! Türkiye'den de bir yer listeye girdi