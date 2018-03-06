 Wikipedia’dan kampanya: Türkiye’yi özledik

Yaklaşık 10 ay önce önce Türkiye’den erişimi mahkeme kararıyla engellenen Wikipedia’dan yeni bir adım geldi. Wikipedia’nın Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthagiyle bir kampanya başlatıldı.

Bir hafta süreceği öğrenilen kampanya kapsamında, Türkiye’ye ilişkin paylaşımların yapılacağı bildirildi. Profil fotoğrafını değiştiren Wikipedia, Türk kültürüyle ilgili yöneltilen soruları da yanıtlayacak.

Wikipedia’dan yapılan açıklamada “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey hasthagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim” ifadeleri kullanıldı.