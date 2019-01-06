Wİ-Fİ kalkanları

GEÇMİŞTE sadece bilgisayarlarımız Wi-Fi modemler üzerinden internete bağlanırdı. Şimdi ise televizyondan beyaz eşyalara, kombilerden klimalara kadar neredeyse tüm cihazlarda Wi-Fi internet özelliği bulunuyor. Bu özelliklerin hayatımızı kolaylaştırdığı şüphesiz. Ancak önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor. O da siber güvenlik. Hackerlar, artık bilgisayarların değil, saydığımız bu akıllı cihazların peşinde. Ve bu cihazların hackerlar tarafından ele geçirilmesiyle ne kadar korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğimizi anlatmaya gerek yok. İşte tam da bu sorunun önüne geçmeye çalışan yeni nesil akıllı cihazlar geliştirilmeye başlandı. Wi-Fi ağınıza siber güvenlik kalkanı kuran bu modeller, dışarıdan müdahaleleri engelliyor. Hatta bununla kalmıyor, çocuğunuzun internet trafiğini de kontrol altına alıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bu cihazları modeminizin ethernet girişine bağlıyorsunuz. Daha sonra iki cihazı eşleştirdikten sonra bir akıllı telefon uygulaması üzerinden o anda Wi-Fi modeminize bağlı olan tüm cihazları görüyorsunuz. Kontrol altına almak istediğiniz cihazları belirleyip, Wi-Fi kalkanınızı aktif hale getiriyorsunuz. Bundan sonra tüm iş siber güvelik kalkanınızda. Herhangi bir saldırı veya sızma teşebbüsü olduğunda akıllı telefonunuza bir bildirim geliyor. Kısacası kullanımı da oldukça kolay. Bu hafta evde internete bağlanan cihazlara kalkan kuran yeni nesil modelleri inceledik.

AKILLI EVLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

- EVLERDE internete bağlanan cihazları koruyan modellerin başında Bitdefenderin geliştirdiği ‘BOX 2’ cihazı geliyor. Özellikle akıllı kombiler, beyaz eşyalar, aydınlatma sistemleri veya internete bağlanan kapı kilitleri gibi cihazların korunmasına yönelik olarak geliştirilen model, sınırsız sayıda kablosuz internete bağlanan cihaza kalkan olabiliyor. İçinde 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci ve çift 1 gbps’lik bağlantı noktasına sahip olan model, tüm cihazlara verilen komutları hızlıca algılayıp, bunların ev sahibi tarafından verilip verilmediğine karar veriyor. Akıllı cihazlara üçüncü kişiler veya yazılımlar tarafından komut verilmeye çalışılmışsa, cihaz bunun farkına vararak komutun gerçekleştirilmesinin önüne geçiyor. Buna ek olarak evinizdeki güvenlik önemlerinin kontrolünü de iOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonunuz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. 3.329 TL

ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUMA

- DİJİTAL dünyada her an her saniye çocukları kontrol etmek oldukça güç. Bu sorunu çözmeye aday olan cihaz ise ‘Fingbox’. Diğer siber güvenlik cihazlarında olduğu gibi Wi-Fi ağını kontrol altında tutan Fingbox, güvenliği sağlıyor. Uzman olduğu konu ise çocukların internet trafikleri. Modem ve akıllı telefon uygulamanızı Fingbox ile eşleştirdikten sonra ağınızdaki hangi cihazların takip edileceğini belirliyorsunuz. Cihazların takibi başladıktan sonra çocuğunuz istemediğiniz bir içeriğe girdiğinde, akıllı telefonunuza bildirim geliyor. Öte yandan model, evdeki internet bağlantısını en çok kullanan cihazların belirlenmesi için analiz seçeceği de sunuyor. 1.500 TL

YAPAY ZEKÂLI GÜVENLİK DUVARI

YAPAY zekâ da güvenlik önlemlerinde söz sahibi. Bunun en iyi örneklerinden biri akıllı bir güvenlik duvarı olan ‘CUJO AI’. Wi-Fi modeme bağlanan model, bu cihaza bağlı tüm cihazlar için uzaktan erişime, kötü amaçlı yazılıma ve kimlik avına karşı önlemler alıyor. Üzerinde LED aydınlatmadan bir çift gözü bulunan model, buradaki bakışlardan size dijital koruma hakkında bilgi veriyor. Örneğin, sinirli bakıyorsa, o anda siber güvenlik açısından bir sorun var anlamına geliyor. CUJO AI’ın en çok dikkat çeken özelliği ise çocuklar için internet güvenliği de sağlaması. Seçtiğiniz cihazlara göre sosyal medyayı sınırlayabilir ve rahatsız edici web sitelerini engelleyebilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi modeminize ne zaman kimin bağlandığını da yine CUJO AI’ın uygulaması üzerinden takip edebilmek mümkün. 3 bin TL

İŞİN USTASINDAN

- NORTON’un geliştirdiği Wi-Fi kalkanı kuran modeli ‘Core Secure’ oldu. Farklı bir tasarımı olan model, hızıyla dikkat çekiyor. Üzerinde 4x4 anten bulunan cihaz, bu sayede kullanıcıların dijital güvenliklerini sağlarken aynı zamanda 4K video veya online oyun gibi hız isteyen içerikleri de destekliyor. Core Secure’un güvenlik önlemi teknolojisi ise çok katmanlı olarak geliştirilmiş. Buna ek olarak Norton’un güvenlik paketi de bu cihazı alanlara 1 yıllık ücretsiz olarak veriliyor. Kötü amaçlı yazılım, virüs ve bilgi hırsızlığı gibi pek çok konuda çözümler sunuluyor. Aile kontrolü sayesinde ise çocuklara özel ekran süresi sınırlama, istenmeyen içeriklerin engellenmesi ve internet sitelerinin bloklanması ve bağlantı kesme gibi birçok kontrol özelliği yer alıyor. Ayrıca Core Secure’un sesli asistanlarla kontrol edilmesi dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. 200 dolar