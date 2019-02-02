Walmart’la Çin’e girdi

Kibar Holding’in 22 şirketinden biri olan Assan Foods Karacabey’de 20 yıldır domates yetiştiriyor. Salça, ketçap ve sos alanında Türkiye’nin en büyüğü olan şirket dünyada da atakta. 30 ülkeye ihracat yapan, 2019’da da perakende devi Walmart’la anlaşarak Çin’deki marketlere markalı ürünleriyle giren Assan Foods’un yatırımları ve vizyonunu Genel Müdür Hakan Koçoğlu anlattı.

20 yıl önce salça üretimiyle başlanmış. Bu noktaya nasıl gelindi?

Türkiye’de endüstriyel domatesin adresi Karacabey’de domates üretip, salça yapılarak başlanıyor. Fabrika Karacabey’in yakınındaki Susurluk’ta. Bu Türkiye’nin tek çatı altında domates salçası yapan en büyük tesisi. Şirket salçadan sonra ketçap üretmeye ve sos üretmeye de başlıyor.

Daha çok ev dışı tüketime odaklısınız. Bu hep böyle mi devam edecek?

Ev dışı tüketimde en büyük üreticiyiz. Bugüne kadar bu alanda 70 ülkeye ihracat yapıldı. Şu anda da 30 ülkeye ihracatımız var. Market raflarında ev tüketimi için de ürünlerimiz olabilir. Son dönemde kendi markamızla yurtdışında da ataktayız. Marka yaratmak çok zor bir süreç. Belli bir bütçe yaratmakla da olmuyor yalnızca, zaman yayılmış, ihtiyaça iyi odaklanmış olmak da gerekiyor.

Tüm üretim Susurluk’ta mı yapılıyor?

Karacabey’de 1.1 milyon ton endüstriyel domates yetiştiriliyor. Bunun dışında Ege’den de 1.1 milyon ton domates alıyoruz. İzmir’de de fabrikamız var.

Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu her yere aynı ketçap ve soslar satıyorsunuz. Formüller aynı mı?

300’ün üzerinde ürünümüz var. Avrupa’nın her yerine ürün yapar hale geldik. Avrupa ülkelerine farklı formüllerle sos yapıyoruz. Örneğin İspanya’ya yaptığımız barbekü sos ile İsviçre’ye yaptığımız aynı değil. Japonlar likopeni yüksek salça istiyor onlara da ayrı üretim yapıyoruz.

Hem kendi markalarınız hem de büyük zincirler ve marketler için üretim yapılıyor.

Her yıl 3 ürün çıkarıyoruz. Colorado ile ev dışı tüketimde çok iyi bilinen bir markayız. Dünyada da bu markamızla büyüyoruz.

CEZAYİR VE GÜRCİSTAN’DA LİDER

Avrupa ülkelerine üretim yapmak ve rekabet etmek için neler yapıyorsunuz?

Kalite sistemleri çok yüksek bizde. Dünya devleri için üretim yapmanın belli standartları tutturmadan olması mümkün değil. Colorado 40 çeşidiyle dünyanın bir çok ülkesinde. Kingtom markalı salçamız Cezayir ve Gürcistan’da pazar lideri.

Yeni ülkeler var mı bu yıl gireceğiniz?

Çok yeni Çin’e girdik. Bizim için de çok önemli bir işbirliği oldu. Dünya devi Walmart ile anlaştık. 440 milyar dolarlık büyüklükteki Walmart’ın Çin’deki marketlerinde kendi markamız Colorado ile olmaya başladık. Dünyanın en büyük market zincirinin Çin’de listelediği ürünlerimiz oldu. Çin dünyanın en ucuz yeri ama biz oraya katma değeri yüksek ve markalı ürünümüzle girdik.

Uzakdoğu’da da hızlı büyüyeceksiniz artık…

Aynen. Aynı zamanda biz market zinciri Dairy Farm için de 8 ülkede 9 ürün üretiyoruz. Hepsi Uzakdoğu ülkelerinde satılıyor. Sos kategorisinde onlar için özel çalıştık. Dairy Farm’ın sos kategorisini biz üretiyoruz. En çok soya soslu ürünler satılan bir pazar. Bu konularda Ali Kibar’ın da vizyonu çok geniştir. Bize bir gün “wasabili sos üretebilir misiniz? diye sordu. Ar-Ge’miz bu konuda çalıştı ve wasabili sosumuz Uzakdoğu’da da çok beğenildi.

HAKAN KOÇOĞLU KİMDİR?



Ankara doğumlu olan Hakan Koçoğlu Boğaziçi Üniversitesi’nde İş İdaresi okudu.. Sonra Amerika’ya gitti. Küçük bir şirkette çalıştı. Döner dönmez 1993 yılında Unilever’de satış temsilcisi olarak işe başladı. 1998 yılında Unilever dünyasında yıldız ülke olan Rusya’ya İş Geliştirme’den sorumlu olarak gönderildi. 3 yıl kaldı. Döndükten sonra Wella’ya geçti. Kısa süre sonra Wella’yı P&G aldı. Ve P&G’ye geçen Koçoğlu 10 yıl orada çalıştı. Son 5 yıldır Assan Foods’a geçen Koçoğlu, amatör bir fotoğrafçı.

2018’DE YÜZDE 40 BÜYÜDÜK

2018 nasıl geçti?



Aynen. Biz bunu yaptığımız için çok farklı ülkelerde özel üretimler yapabiliyoruz. 2018 yılını yüzde 40 büyümeyle bitirdik. Bu yıl da hedefimiz aynı şekilde büyümek. Bugüne kadar fabrikamıza 50 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. 15 Temmuz’dan hemen sonra 6 milyon Euro’luk ek robot yatırımı yaptık. Herkesin durduğu noktada Kibar’ın girişimciliğini bu noktada görüyoruz. En ileri teknoloji ve Ar-Ge’ye yapılan yatırımla dünyanın dev şirketlerinin tüm denetimlerini yüksek skorla geçiyoruz.

Üretiminizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz?

Yüzde 40’ını. Ev dışı tüketimde Türkiye’de ciddi bir büyüklüğümüz var. Biz Türkiye’deki hemen hemen tüm uluslararası hem de yerel markaların ketçap, mayonez ve soslarının tümünü biz yapıyoruz.

Hedefleriniz neler?

2023 yılında yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. Gıda çok stratejik bir ürün. 2050’ye kadar en stratejik konu. Dünyada bir yanda tüketim artarken bir yanda insanlar açlıktan ölüyor. Dünyada çok bakir, hiç dokunulmamış topraklar var.