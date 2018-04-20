Wall Street'in sembolü taşınıyor
Cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için geçen yıl Wall Street'in meşhur boğa heykeli karşısına yerleştirilen "Korkusuz Kız" heykeli kalıcı yerine taşınacak
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında geçen yıl ABD'nin finans merkezi Wall Street'e yerleştirilen "Korkusuz Kız" heykeli taşınıyor.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ve heykeli yerleştiren finans firması State Street Global Advisors'tan yapılan ortak açıklamada, heykelin "uzun vadeli" yeni yeri, şu anda bulunduğu yerden üç blok ötede, New York Borsası'nın yanında olacak. Heykel, yıl sonunda taşınacak.
Başkan De Blasio, yaptığı açıklamada "Korkusuz Kız"ın tam karşısındaki boğa heykelinin de taşınacağını ancak zamanının belli olmadığını duyurdu.
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SEMBOLÜ
Uruguaylı sanatçı Kristen Visbal tarafından yapılan 121 santimetre yüksekliğinde ve 113 kilo ağırlığındaki "Korkusuz Kız" heykeli, Wall Street'teki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için yerleştirilmişti.
2 Nisan 2017'ye kadar Wall Street'ta kalması düşünülen Korkusuz Kız'ın sergilenme süresi, New Yorkluların yoğun ilgisinden dolayı 2018'e kadar uzatılmıştı.
Wall Street'in yaklaşık 3,3 metre yüksekliğindeki 3,2 tonluk bronz boğası ise 1989 yılında İtalyan heykeltıraş Arturo Di Modica tarafından yapılmıştı.
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