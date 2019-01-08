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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
08.01.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Wall Street'in büyükleri rakip borsa kuruyor

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Wall Street'in büyükleri rakip borsa kuruyor

Morgan Stanley MS.N, Fidelity Investments, Citadel Securities LLC ve diğer bazı finans şirketleri, New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq ile rekabet edebilecek düşük maliyetli yeni bir borsa kurmayı planlıyorlar.

İŞLEMCİLER, uzun yıllardır hisse işlemleri verileri için haksız derecede yüksek ücretler talep eden büyük Amerikan borsalarından şikayetçiler.

Yeni borsa hakkında dün ortaya çıkan haberler, NYSE ve Nasdaq'ın ana şirketlerinin hisse değerlerini düşürdü.

Fitch Ratings'den Nathan Flanders, "Bu duyuru, borsalar ile diğer piyasa katılımcıları arasında uzun zamandır süren ücret savaşında en son salvo oldu. Bu gelişme, hiç değilse faaliyette olan borsalar üzerinde olası kazanç baskısı açısından ciddiye alınmalı" dedi.

Yeni borsayı kuracakları belirtilen şirketler dün yaptıkları yazılı açıklamada, amaçlarının rekabeti artırmak, operasyonel şeffaflığı geliştirmek, sabit giderleri azaltmak ve ABD içinde hisse senedi alım-satımını sadeleştirmek olduğunu söylediler. Veri ücretleri, işlemcilerin ödemek zorunda kaldığı en ağır gider kalemi.

Yeni girişimin adı Members Exchange ya da MEMX olacak ve dokuz kuruluş tarafından finanse ve kontrol edilecek:

Bank of America Merrill Lynch BAC.N, Charles Schwab Corp SCHW.N, E*TRADE Financial Corp ETFC.O, TD Ameritrade Holdings Corp AMTD.O, UBS UBSG.S, Virtu Financial VIRT.O, Morgan Stanley, Fidelity ve Citadel.

Temel emir biçimleri ve en yeni teknolojiyle sade bir alım-satım modeli kurmak isteyen MEMX, aynı zamanda kurucularının perakande ve kurumsal yatırımcılardan oluşan müşteri portföyünün de çıkarlarını temsil edecek.

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