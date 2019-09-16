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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

VW fabrikasının Manisa’da yöresi bile belli

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VW fabrikasının Manisa’da yöresi bile belli

CNN Türk’te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu Hafta Sonu programının konuğu olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomobil devi Volkswagen’in Türkiye’ye yatırımı hakkında konuştu.

VW yatırımının Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın görev alanına girdiğini kaydeden Pekcan, “Kendileri çok yakinen olayı takip ediyorlar ama biz de tabi Ticaret Bakanlığı olarak çok heyecanlıyız. Bazı tüyoları Alman Ticaret Bakanlığı’ndan da alıyoruz. Bize ‘Türkiye lehinde karar verildi’ diyorlar. Ben de hemen Sayın Varank’ı arayıp “Biz böyle duyduk diyorum. Tabi hepimiz heyecanla son noktayı bekliyoruz” dedi. Fabrika için Manisa’nın seçildiğini de doğrulayan Pekcan, “ Hatta yöresi bile belli aslında. Bildiğim bir yer ama o kadar da detaya girmeyelim çünkü Sayın Varank’ın görevi alanı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da sağ olsun süreci çok yakından takip ediyor. İnşallah bu yatırım Türkiye’ye gelir” yorumunu yaptı.

VW fabrikasının Manisa’da yöresi bile belli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakan Çelik’in Volkswagen yatırımına ilişkin sorularını yanıtladı. Pekcan, “Fabrikanın kurulacağı yöre bile belli. İnşallah yatırım Türkiye’ye gelir. Heyecanla bekliyoruz” dedi.

KAYBIMIZ 15 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin ticaret savaşları, ambargolar ve küresel gelişmelerden dolayı uluslararası ticarette toplam 15 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağını da açıkladı. Pekcan, bu kaybın ayrıntılarını ise söyle anlattı: “ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ambargolarının Türkiye’ye etkisi 2.5 yılda 3.5-4 milyar doları buldu. Şu anda Brexit’in ise nasıl etkileyeceğini kimse bilmiyor. Eğer anlaşmasız Brexit olursa Avrupa’dan sonra negatif olarak en çok Türkiye etkilenecek. Yapılan çalışmalara göre Brexit’in ticaretimize etkisi 2.4 milyar dolar olacak gibi. Bakanlık olarak da anlaşmasız Brexit’in etkileri üzerinde çalışıyoruz. Otomotivde 1.2 milyar dolar, tekstil-hazır giyimde 1.3 milyar dolar, beyaz eşya-elektronikte de 500 milyon dolar yani 3 milyar dolar ihracat kaybımız olabilir. Yani alt alta koyduğumuz zaman şimdi Amerika 4 milyar dolar, Brexit 3 milyar dolar, Avrupa Birliği’nin (AB) çelik önlemleri artı bu nakliye-lojistikten dolayı da 3.5 milyar dolar kaybımız var. Irak bakıyorsunuz ithalat yasakları koyuyor, İran’da ambargodan dolayı 1.5 milyar dolar kaybımız var. Bir taraftan biz böyle bir ortamda ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz bu küresel ticaretin önündeki engeller, ülkelerin aldığı korumacılık önlemleri bize ciddi bariyer.”

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