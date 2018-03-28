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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.03.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Vurgun parasıyla Mısır’da tatil keyfi!

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İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar göndererek yaklaşık 2 milyon TL’lik vurgun yapan 70 kişilik çete çökertildi. 5 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen çete elebaşı B.G., vurgun paralarıyla Mısır’da tatil yapmış.

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  • İşte vurgun parasıyla yaptıkları tatilin fotoğrafları
  • İşte vurgun parasıyla yaptıkları tatilin fotoğrafları
  • İşte vurgun parasıyla yaptıkları tatilin fotoğrafları
  • İşte vurgun parasıyla yaptıkları tatilin fotoğrafları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bir çağrı merkezi kuran çete, vatandaşların cep telefonlarına “Krediniz onaylandı” ve “Bankalardan kredi çıkartabiliriz” yazılı mesajlar gönderiyorlardı. Kendilerini, bankalarla anlaşmalı bir danışmanlık firmasının görevlisi olarak tanıtıp, arayanları tuzağa düşürüyorlardı.

Vurgun parasıyla Mısır’da tatil keyfiÇetenin çağrı merkezi çalışanları, tuzağa düşen vatandaşlara, “Kredinizi banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile işlem masrafı olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor” diyordu. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle PTT şubelerine giden vatandaşlar çete üyelerinin verdikleri hesaplara işlem masrafı adı altında kendilerinden istenilen 200 TL’den bin TL’ye kadar para yatırıyordu. Kredilerin banka hesaplarına yatmaması üzerine dolandırıldıklarını fark eden çok sayıda kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu.

5 ŞEHİRDE ÖRGÜTLENMİŞLER

İstanbul Siber Şube ekipleri, altı aylık takiple çete üyelerinin çağrı merkezi olarak kullandıkları adresleri tespit etti. İstanbul, Tekirdağ ve İzmir’de beş çağrı merkezi ofisine baskın yapıldı.

Çete lideri B.G., İzmir’deki lüks villasında gözaltına alındı. 70 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51’i tutuklandı. 87 dizüstü bilgisayar, 160 sim kart, 14 harici disk, 161 cep telefonu, 24 harici bellek, 10 hafıza kartı, 8 tablet bilgisayar, kişisel bilgilerin bulunduğu not defteri, çok sayıda fatura, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçirildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Vurgun parasıyla Mısır’da tatil keyfi

VURGUN PARASI İLE LÜKS TATİL

Bir yıl önce kurdukları çağrı merkezlerinden yaklaşık 2 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çetenin elebaşı B.G.’nin ailesi ile birlikte geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mısır’a tatile gittiği ve vurgun paralarıyla lüks tatilde dalış yaptığı ortaya çıktı.
Vurgun parasıyla Mısır’da tatil keyfi

10 MİLYON KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

Dolandırıcıların kullandığı bilgisayarlarda yapılan incelemelerde 10 milyon kişiye ait kimlik bilgisi çıktı. Polis bu kişilerin dolandırılıp dolandırılmadığı konusunda incelemenin sürdüğünü mağdur ve dolandırılan para miktarının artabileceğini açıkladı

Vurgun parasıyla Mısır’da tatil keyfi

Çete liderinin eşi T.G. ile çete üyesi G.A.’nın sekiz aylık hamile olmaları ve doğumlarının yakın olması sebebiyle serbest bırakıldıkları bildirildi.

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