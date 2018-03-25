Vurgun 2 katıymış!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturmasını tek merkezden yürütme kararı alırken, toplanan paranın 511 milyon değil, 1 milyar 139 milyon 972 lira olduğunu açıkladı. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 77 bin değil 132 bin 222 olarak belirtildi.
ÇEŞİTLİ illerde yürütülen Çiftlik Bank soruşturmaları İstanbul’da toplanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tüm başsavcılıklara gönderdiği 2 sayfalık yazıda, sistem ile ilgili yeni bilgilere de yer verildi. Buna göre, Çiftlik Bank üzerinden toplanan para 511 milyon lira değil, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira. Sisteme para yatıran kişi sayısının ise 132 bin 222 olduğu açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı raporda ise 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira para toplandığı bilgisi yer almıştı. Aradaki fark, SPK raporu sonrası sisteme yatırılan paralardan kaynaklanıyor. Yazıda, sisteme üye olup da para yatırmayan kişi sayısı ise 388 bin 99 olarak açıklandı. Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’ın üyelere 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yaptığı belirtildi. Yazıya göre sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL.
Başsavcılık yazısında, şüphelilerin baştan itibaren dolandırıcılık amacı ile hareket ettikleri kaydedilirken, çeşitli il ve ilçelerde yürütülen soruşturma dosyalarının, yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talep edildi. Yazıda, tüm soruşturmaların 2017/225778 numaralı ana soruşturma üzerinden yürütüleceği kaydedildi. Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulduğu bildirildi.
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