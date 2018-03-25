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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
25.03.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Vurgun 2 katıymış!

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Vurgun 2 katıymış!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturmasını tek merkezden yürütme kararı alırken, toplanan paranın 511 milyon değil, 1 milyar 139 milyon 972 lira olduğunu açıkladı. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 77 bin değil 132 bin 222 olarak belirtildi.

ÇEŞİTLİ illerde yürütülen Çiftlik Bank soruşturmaları İstanbul’da toplanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tüm başsavcılıklara gönderdiği 2 sayfalık yazıda, sistem ile ilgili yeni bilgilere de yer verildi. Buna göre, Çiftlik Bank üzerinden toplanan para 511 milyon lira değil, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira. Sisteme para yatıran kişi sayısının ise 132 bin 222 olduğu açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı raporda ise 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira para toplandığı bilgisi yer almıştı. Aradaki fark, SPK raporu sonrası sisteme yatırılan paralardan kaynaklanıyor. Yazıda, sisteme üye olup da para yatırmayan kişi sayısı ise 388 bin 99 olarak açıklandı. Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’ın üyelere 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yaptığı belirtildi. Yazıya göre sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL.

Başsavcılık yazısında, şüphelilerin baştan itibaren dolandırıcılık amacı ile hareket ettikleri kaydedilirken, çeşitli il ve ilçelerde yürütülen soruşturma dosyalarının, yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talep edildi. Yazıda, tüm soruşturmaların 2017/225778 numaralı ana soruşturma üzerinden yürütüleceği kaydedildi. Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen  3 milyon 90 bin liraya el konulduğu bildirildi.

 

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