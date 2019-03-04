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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.03.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Volvo'dan flaş karar: Artık...

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Volvo'dan flaş karar: Artık...

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için “saatte 180 kilometre” ile sınırlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Şirketin 2020 Vizyon’u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak.

Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo’nun üst yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlamak istediklerini belirtti. Samuelsson, “Bu konuda kesin bir cevabımız yok, ancak öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.
Çinli otomotiv devi Zhejiang Geely Holding, Volvo Car Group'u 2010’de 1,8 milyar dolara ABD merkezli otomobil üreticisi Ford’dan satın almıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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