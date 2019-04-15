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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

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Volkswagen'in eski CEO’su hakkında dava açıldı

Braunschweig Savcılığı, Volkswagen şirketinin eski üst yöneticisi Martin Winterkorn hakkında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamalarında bulunarak dava açtı.

Braunschweig Savcılığı, Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) eski üst yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn hakkında şirketin emisyon skandalı kapsamında dolandırıcılık, Rekabet Yasası’nı ihlal ve güveni kötüye kullanma suçlamalarında bulunarak dava açtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, dizel araçlardaki emisyon skandalı kapsamında aralarında Winterkorn’un da bulunduğu 5 kişi hakkında Braunschweig Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi. Şirketin yöneticisi olarak görülen bu kişilere dolandırıcılık ve Haksız Rekabet Yasası’nı ihlal etme gibi birçok suçun yöneltildiği ifade edilen açıklamada, Winterkorn hakkında ayrıca, 25 Mayıs 2014'ten sonra dizel araçlarında manipülasyon yapıldığını bildiği, bunu Avrupa ve ABD'deki ilgili makamlar ile müşterilere bildirmediği ve bu araçların satışını yasaklamadığı gerekçesiyle "güveni kötüye kullanma" suçlamasında da bulunulduğu kaydedildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu. Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı. Winterkorn, 23 Eylül 2015'te VW’deki görevinden istifa etmişti. 

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