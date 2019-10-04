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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.10.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Volkswagen'den Manisa'da konut talebi

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Volkswagen'den Manisa'da konut talebi

Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönüm alana kurulması planlanan fabrikanın yan sanayi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı öğrenildi. Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği yılda 700 bin araçtan sadece yüzde 20'sinin Türkiye piyasasına sürüleceği ve geri kalanının ihraç edileceği belirtildi.

Türkiye’ye yatırım kararı alan Alman otomotiv firması Volkswagen’in Manisa’da 943,5 milyon lira sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirketini kurması kentte büyük heyecana neden olurken, Alman devinin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2447 sayılı ilanına göre, merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu. Buna göre Volkswagen Turkey, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile Manisa'da kurulurken, şirketin merkezi 'Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa' oldu. Yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edilen fabrikanın Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyor. Bölgedeki arazilerin tapu ve kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapıldığı öğrenilirken, Alman devinin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

FİRMADAN KONUT TALEBİ

Firmanın konut talebi üzerine Bakanlıklar düzeyinde Yunusemre Belediyesi ve OSB'nin görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Daha önceden Manisa Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının artan konut ihtiyacını karşılamak için Yunusemre Belediyesinin TOKİ işbirliği ile yapmayı planladığı 5 bin konutluk ‘Gürle OSB Kent’ projesinin Volkswagen’in talebinin karşılanmasına yönlendirilebileceği iddia edildi. Konuyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ İHRAÇ

Öte yandan alınan bilgiye göre Volkswagen Manisa'da kuracağı fabrikada yılda 700 bin araç üretecek. Firmanın sevilen modeli Passat ile birlikte 1991'de Volkswagen grubu tarafından satın alınan Skoda modellerinin üretileceği fabrikada üretimin yüzde 20'si Türkiye pazarına sunulacak. Üretimde yüzde 80'lik pay ise ihracata ayrıldığı öğrenildi.

Volkswagen'in Manisa'da fabrika açacağı kesinleşmesiyle birlikte otomobil yan sanayi üretimi yapan firmalarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Özellikle Volkswagen grubu araçlar için yan sanayi üretim yapan firmaların İzmir ve Bursa gibi sanayi kentlerinde fabrika kurmaları bekleniyor.

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