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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
15.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Volkswagen ve Ford yeni işbirliğini bugün Detroit’te açıklayacak

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Volkswagen ve Ford yeni işbirliğini bugün Detroit’te açıklayacak

Volkswagen ve Ford’un otomotivde yeni işbirliği anlaşmasını bugün 16.30’da açıklaması bekleniyor. Yapılacak işbirliğine bağlı olarak Volkswagen’in hafif ticari modeli Transporter’ın Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretilecek.

ALMAN otomotiv üreticisi Volkswagen ve ABD’li otomotiv üreticisi Ford Motors’un bugün ticari araçlara yönelik işbirliği açıklamaları bekleniyor. Ford ve VW bu ortaklığı büyük ihtimalle elektrikli ve otomatik sürüş teknolojisinin ortak geliştirilmesi şeklinde büyütecekler. Şirketler böylece milyarlarca dolar tasarrufta bulunabilecek. VW CEO’su Herbert Diess dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ford ve VW’nin ortaklıklarını Detroit otomobil fuarında

açıklayacaklarını belirtti.  Son aylarda kamyonet ve diğer ticari araç segmentlerinde işbirliğini görüşen Ford ve VW, müzakerelerin son durumunu aktarmak için Türkiye saati ile 16:30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

SERMAYE ORTAKLIĞI YOK

Kaynaklar işbirliği kapsamında VW’nin Transporter modelini Ford Otosan’ın Gölcük fabrikasında üretmeyi değerlendirdiğini daha önce belirtmişlerdi.  İşbirliği büyük ihtimalle elektrikli ve otonom araçları da içerdiği için kapsam belirleme görüşmeleri Detroit otomobil fuarı öncesinde tüm hızıyla devam ediyordu. Kaynaklar işbirliğinin büyük ihtimalle otonom araçların ortak geliştirilmesi, VW’nin Ford tarafından yapılan otonom araç geliştirme çalışmalarına para aktarması ve Volkswagen’in MEB elektrikli araç platformunu kullanması için Ford’a lisans vermesini kapsadığını daha önce belirtti.

Diess ortaklığın Ford Ranger pickup platformunun VW tarafından kullanılmasını içerdiğini dün fuarda ifade etti. İki şirketin yöneticileri daha önceki açıklamalarında kapsamlı işbirliğinin getireceği maliyet tasarruflarına dikkat

çektiler. VW yöneticileri de kendi araçlarını Ford’un fabrikalarında üretme konusu basın önünde dile getirdiler. Şirketler işbirliğinin birleşme veya sermaye ortaklığını içermediğini daha önce belirttiler.

 

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