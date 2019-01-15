Volkswagen ve Ford yeni işbirliğini bugün Detroit’te açıklayacak
Volkswagen ve Ford’un otomotivde yeni işbirliği anlaşmasını bugün 16.30’da açıklaması bekleniyor. Yapılacak işbirliğine bağlı olarak Volkswagen’in hafif ticari modeli Transporter’ın Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretilecek.
ALMAN otomotiv üreticisi Volkswagen ve ABD’li otomotiv üreticisi Ford Motors’un bugün ticari araçlara yönelik işbirliği açıklamaları bekleniyor. Ford ve VW bu ortaklığı büyük ihtimalle elektrikli ve otomatik sürüş teknolojisinin ortak geliştirilmesi şeklinde büyütecekler. Şirketler böylece milyarlarca dolar tasarrufta bulunabilecek. VW CEO’su Herbert Diess dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ford ve VW’nin ortaklıklarını Detroit otomobil fuarında
açıklayacaklarını belirtti. Son aylarda kamyonet ve diğer ticari araç segmentlerinde işbirliğini görüşen Ford ve VW, müzakerelerin son durumunu aktarmak için Türkiye saati ile 16:30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.
SERMAYE ORTAKLIĞI YOK
Kaynaklar işbirliği kapsamında VW’nin Transporter modelini Ford Otosan’ın Gölcük fabrikasında üretmeyi değerlendirdiğini daha önce belirtmişlerdi. İşbirliği büyük ihtimalle elektrikli ve otonom araçları da içerdiği için kapsam belirleme görüşmeleri Detroit otomobil fuarı öncesinde tüm hızıyla devam ediyordu. Kaynaklar işbirliğinin büyük ihtimalle otonom araçların ortak geliştirilmesi, VW’nin Ford tarafından yapılan otonom araç geliştirme çalışmalarına para aktarması ve Volkswagen’in MEB elektrikli araç platformunu kullanması için Ford’a lisans vermesini kapsadığını daha önce belirtti.
Diess ortaklığın Ford Ranger pickup platformunun VW tarafından kullanılmasını içerdiğini dün fuarda ifade etti. İki şirketin yöneticileri daha önceki açıklamalarında kapsamlı işbirliğinin getireceği maliyet tasarruflarına dikkat
çektiler. VW yöneticileri de kendi araçlarını Ford’un fabrikalarında üretme konusu basın önünde dile getirdiler. Şirketler işbirliğinin birleşme veya sermaye ortaklığını içermediğini daha önce belirttiler.
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