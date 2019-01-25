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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.01.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Volkswagen elektrikli araçlar için şarj istasyonları üretimine başlayacak

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Volkswagen elektrikli araçlar için şarj istasyonları üretimine başlayacak

Almanya merkezli araç üreticisi Volkswagen'in yeni departmanı Volkswagen Group Components, elektrikli araçlar için şarj birimlerinin toplu üretimine başlanacağını duyurdu.

Şirketin Cuma günü yayınladığı açıklama, aynı anda dört araca kadar hizmet verebilecek olan esnek ve hızlı şarj birimleri tasarlandığını ve söz konusu birimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek güç depolama alanları olarak da kullanılabileceğini belirtti. Şirket, gelecek yıl Almanya'nın Hanover bölgesinde üretime başlanacağını belirtirken, söz konusu bölgedeki ısı değiştirme programının da sonlandırılacağını ekledi.

Volkswagen açıklaması ayrıca, ortaklardan büyük ilgi gören projenin bu yaz Wolfsburg'daki yerel yetkililer işbirliğiyle başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre Modular Electric Toolkit (MEB) teknolojisiyle geliştirilecek olan proje kapsamında elektrikli arabalarda kullanılmış piller onarılarak söz konusu istasyonlara yerleştirilecek.

Almanya'nın Brunswick kentinde akü sistemleri, Kassel kentinde de elektrik motorlar üreten Volkswagen, Salzgitter kentindeki akü hücreleri için oluşturulan Mükemmeliyet Merkezinde yakın bir zamanda rotor ve statör üretimine başlanacağını ve bu yıl ve gelecek yılı kapsayan dönemde elektrikli ulaşıma tahsis edilen yatırımın 870 milyon euro değerine ulaştığını açıkladı.

 

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