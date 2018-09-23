‘Vole’yi vurdu: Spor odaklı sosyal medya uygulaması 500 bin kullanıcıya ulaştı

Sporseverler için oluşturulan uygulama sayesinde taraftarlar, kulüpler ve spor yorumcuları, Vole’de fotoğraf, bilgi, video ve anket paylaşabiliyor ve karşılıklı etkileşim yapabiliyor. Mart 2017’de yayın hayatına başlayan Vole’nin kurucularından Tolga Kabataş, “Kullanıcı geri dönüş oranımız yüzde 95, aylık aktiflik oranımız yüzde 60’a yakın. Geçen sezon boyunca toplam 1 milyondan fazla paylaşım yapıldı, anketler 35 milyon defa oylandı, 25 milyon defa beğeni oldu, 2 milyondan fazla yorum yazıldı. Yeni sezonda katılım daha da yüksek, bazı günler 10 bine yakın günlük paylaşım ve mesaj paylaşılıyor” dedi.

KÜFÜRE KIRMIZI KART

Vole’de sadece telefon numarası ile kayıt alındığını belirten Kabataş, şunları söyledi: “Bu tercih başlangıçta işimizi zorlaştırsa da, uzun vadede büyük değer yaratan stratejik bir karar oldu. Bu sayede mecranın içinde sahte hesap, bot, anonim kullanıcı olmadı. Küfürlü söz veya paylaşım yok denecek kadar az, onlar da moderasyonla temizleniyor.”

Vole’nin ortaklık yapısı hakkında da bilgi veren Tolga Kabataş, “Şirketin 2 hissedar kurucusu, 5 tane yatırımcısı, bir tane de danışmanı var. Vole’nin benim dışımdaki kurucusu Sinan Aras. Varol Civil, Ömer Aras, Melih Ödemiş, Mehmet Sözen ve Volkan Kızıltan ise yatırımcılarımız arasında. İlk iki yatırımcı Varol Bey ve Ömer Bey, Türk bankacılık sektörünün duayenlerinden. Diğer yatırımcılardan Melih Ödemiş, Yemeksepeti’nin kurucularından. Vole’nin danışmanlığını ise gazeteci Umur Talu yapıyor” şeklinde konuştu.

HEDEF YURTDIŞI PAZARINA AÇILMAK

HEDEFLERİNİN yurtdışına da açılmak olduğunu anlatan Tolga Kabataş, “Avrupa başta olmak üzere Türkiye dışı yaygınlığını artırmayı planlıyoruz. Futbol, dünyada ki evrensel ortak beş sosyal konudan birisi. Farklı ülkelerde çok benzer duygularla yaşanıyor. Türkiye’de ulaştığımız başarı ve kullanıcı tecrübesi diğer ülkeler için de net bir şablon. Şu an Vole kullanıcılarının yüzde 15’i Türkiye dışında, önümüzde ki 24 ay içinde bu oranı artırmak, İngiltere, İspanya ve Almanya’da varlık göstermek üzere çalışıyoruz. Vole’nin İngilizce ve Almanca sürümleri yayında. Yabancı pazarlarda büyümesi için gerekli dağıtım planları da hazır” dedi.