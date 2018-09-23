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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.09.2018 - 01:22, Son Güncelleme:

‘Vole’yi vurdu: Spor odaklı sosyal medya uygulaması 500 bin kullanıcıya ulaştı

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‘Vole’yi vurdu: Spor odaklı sosyal medya uygulaması 500 bin kullanıcıya ulaştı

TÜRKİYE’nin spor odaklı sosyal medya uygulaması Vole, yaklaşık 1.5 yılda 500 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Sporseverler için oluşturulan uygulama sayesinde taraftarlar, kulüpler ve spor yorumcuları, Vole’de fotoğraf, bilgi, video ve anket paylaşabiliyor ve karşılıklı etkileşim yapabiliyor. Mart 2017’de yayın hayatına başlayan Vole’nin kurucularından Tolga Kabataş, “Kullanıcı geri dönüş oranımız yüzde 95, aylık aktiflik oranımız yüzde 60’a yakın. Geçen sezon boyunca toplam 1 milyondan fazla paylaşım yapıldı, anketler 35 milyon defa oylandı, 25 milyon defa beğeni oldu, 2 milyondan fazla yorum yazıldı. Yeni sezonda katılım daha da yüksek, bazı günler 10 bine yakın günlük paylaşım ve mesaj paylaşılıyor” dedi.

KÜFÜRE KIRMIZI KART

Vole’de sadece telefon numarası ile kayıt alındığını belirten Kabataş, şunları söyledi: “Bu tercih başlangıçta işimizi zorlaştırsa da, uzun vadede büyük değer yaratan stratejik bir karar oldu. Bu sayede mecranın içinde sahte hesap, bot, anonim kullanıcı olmadı. Küfürlü söz veya paylaşım yok denecek kadar az, onlar da moderasyonla temizleniyor.”

Vole’nin ortaklık yapısı hakkında da bilgi veren Tolga Kabataş, “Şirketin 2 hissedar kurucusu, 5 tane yatırımcısı, bir tane de danışmanı var. Vole’nin benim dışımdaki kurucusu Sinan Aras. Varol Civil, Ömer Aras, Melih Ödemiş, Mehmet Sözen ve Volkan Kızıltan ise yatırımcılarımız arasında. İlk iki yatırımcı Varol Bey ve Ömer Bey, Türk bankacılık sektörünün duayenlerinden. Diğer yatırımcılardan Melih Ödemiş, Yemeksepeti’nin kurucularından. Vole’nin danışmanlığını ise gazeteci Umur Talu yapıyor” şeklinde konuştu.

HEDEF YURTDIŞI PAZARINA AÇILMAK

HEDEFLERİNİN yurtdışına da açılmak olduğunu anlatan Tolga Kabataş, “Avrupa başta olmak üzere Türkiye dışı yaygınlığını artırmayı planlıyoruz. Futbol, dünyada ki evrensel ortak beş sosyal konudan birisi. Farklı ülkelerde çok benzer duygularla yaşanıyor. Türkiye’de ulaştığımız başarı ve kullanıcı tecrübesi diğer ülkeler için de net bir şablon. Şu an Vole kullanıcılarının yüzde 15’i Türkiye dışında, önümüzde ki 24 ay içinde bu oranı artırmak, İngiltere, İspanya ve Almanya’da varlık göstermek üzere çalışıyoruz. Vole’nin İngilizce ve Almanca sürümleri yayında. Yabancı pazarlarda büyümesi için gerekli dağıtım planları da hazır” dedi.

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