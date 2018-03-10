Vodafone ‘Film Festivali’ne sponsor oldu

İKSV tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali’nin 37’ncisi, bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Çalışmalarımızın sürdürülebilirliği için önemli güç kaynağımız sponsorlarımızın katkısı” dedi.

GÜÇ KAYNAĞI

Festivalleri ve etkinlikleriyle 46 yıldır İstanbul’un kültür ve sanat yaşamında önemli bir rol üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2010 yılından bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın resmi iletişim sponsorluğunu üstlenen Vodafone’la, İstanbul Film Festivali kapsamında yeni ortaklığı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise şunları söyledi: “En az teknoloji yatırımlarımız kadar önem verdiğimiz sosyal yatırımlarımız arasında kültür-sanat yatırımlarımızın önemli payı var. Bu yatırımlarımızla, bir yandan dünya çapında prestijli etkinlikleri Türkiye’ye kazandırırken, bir yandan da Türkiye’de doğan birbirinden başarılı sanat projelerinin dünyaya tanıtılması için çalışıyoruz.”