Vodafone Veri Merkezi, ÅŸirketlere kesintisiz veri gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor

Neden Vodafone Net Veri Merkezi?



Ä°ÅŸletmeler, Ã¼rettiÄŸi veya kullandÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼r veriye ulaÅŸabilmek, bu verileri depolayabilmek ve koruyabilmek iÃ§in Ã§eÅŸitli dÃ¼zeylerde veri merkezlerine ihtiyaÃ§ duyuyor. Vodafone Net Veri Merkezi de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k boyutlarda verinin toplanmasÄ±, depolanmasÄ±, iÅŸlenmesi ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla, bilgisayar ve aÄŸ donanÄ±mÄ±ndan oluÅŸan bir merkez. Merkezde, web sitelerinin yayÄ±nda olmasÄ± ve saklanmasÄ±, e-posta ve anlÄ±k ileti gÃ¶nderimi yapÄ±lmasÄ±, bulut depolama yapÄ±lmasÄ± ve bulut uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±, e-ticaret iÅŸlemleri yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bunun gibi birÃ§ok Ã§evirimiÃ§i iÅŸlemin yapÄ±lmasÄ± saÄŸanÄ±yor.

Verilerini Vodafone Net Veri Merkeziâ€™ne taÅŸÄ±yacak mÃ¼ÅŸterilere sunulan avantajlar:

- Verilere istenilen lokasyondan istenilen zamanda eriÅŸim.

- Verilerin daima gÃ¼vende tutulmasÄ±.

- Verilere kesintisiz ve hÄ±zlÄ± eriÅŸim.

- Verilerin yedeklenebilmesi ve kurtarÄ±labilmesi.

- KullanÄ±cÄ± memnuniyetinin azalmasÄ± ve maddi kayÄ±plar gibi veri merkezi eksikliÄŸinden kaynaklanabilecek sorunlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§me.

- Veri merkezi oluÅŸturma, enerji ve personel maliyetlerine katlanmama.

- Veri merkezi ile birlikte sunulan Bulut benzeri diÄŸer hizmetlerden faydalanabilme imkanÄ±.

-Sorunsuz mÃ¼ÅŸteri deneyimi ile birlikte her konuda destek ve yardÄ±m alabilme.Â Veri merkezi ile birlikte alÄ±nabilecek diÄŸer hizmetler

Maliyet YÃ¶netimi:

-FirmanÄ±za ait sunucularÄ± Vodafone Net Veri Merkezinde konumlandÄ±rarak enerji, altyapÄ± ve personel giderlerinden tasarruf edersiniz.

-UygulamalarÄ±nÄ±z konusunda uzman teknik personelimiz sizin adÄ±nÄ±za yÃ¶netebilir.

Teknoloji ve Ã‡Ã¶zÃ¼m DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±

-Ä°ÅŸ SÃ¼rekliliÄŸi YÃ¶netimi

-Felaket Kurtarma YÃ¶netimi

-Uzaktan Yedekleme YÃ¶netimi

YazÄ±lÄ±m ve DonanÄ±m KurulumlarÄ±

-Ä°ÅŸletim Sistemi Kurulum Hizmeti

-Veri TabanÄ± Kurulum Hizmeti

-Sanal Sunucu Kurulum Hizmeti

-SAP Uygulama Kurulum Hizmeti

-Fiziksel Sunucu Kurulum Hizmeti

-Fiziksel TaÅŸÄ±ma Kurulum Hizmeti

-Fiziksel Ortamdan Sanal Ortama TaÅŸÄ±ma Kurulum Hizmetleri

YÃ¶netim Hizmetleri Kalemleri



-Sistem YÃ¶netimi

-Microsoft/Unix/Linux Ä°ÅŸletim Sistemi YÃ¶netim Hizmeti

-Oracle/Sql Veri TabanÄ± YÃ¶netim Hizmeti

-SAP Sistem YÃ¶netim Hizmeti

-Veri Depolama ve Yedekleme YÃ¶netimi

-Terminal Server YÃ¶netimi

-Dizin Servisleri YÃ¶netimi

-E-Posta YÃ¶netimi

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