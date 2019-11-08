Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, işletmelerin dijitalleşmesi için şehir şehir dolaşıyor

Dijital dönüşüm sürecini işletmelere daha yakından anlatabilmek için yola çıkan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, Türkiye’yi şehir şehir dolaşıyor. Toplamda 12 şehri dolaşacak olan tır, 3 ayda 10 bini aşkın kişiye ulaşacak.

BU TIR’DA NELER VAR?



Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, olabildiğince çok işletmeye ulaşmayı hedefliyor. Şu ana kadar Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon ve Kayseri’ ve Antalya’yı ziyaret eden tır, önümüzdeki günlerde, , Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek. Tırı ziyaret eden KOBİ’ler, Dijital Skor’larını doldurarak dijitalleşme yolunda karnelerini görebiliyor ve buna göre ihtiyaçlarını görüp kendi çözümlerini geliştirmede adım atabiliyor.



Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor.



Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor.





ELEKTRONİK ATIK DA TOPLUYOR

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, gittiği şehirlerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak.

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