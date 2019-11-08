Geleceğin teknolojileri İTÜ Vodafone Future Lab’de geliştiriliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Vodafone geleceğin teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi için güçlerini birleştirdi. Yapılan iş birliğiyle İTÜ Ayazağa Kampüsünde açılan teknoloji merkezi ‘İTÜ Vodafone Future Lab’de, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje grupları, yeni teknoloji çözümleri geliştirebilecek ve bu çözümler, Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülerek dünyaya ihraç edilebilecek. İTÜ Vodafone Future Lab’de, işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunuluyor ve tamamı yerli iş ortakları ile ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştiriliyor.

Alanında bir ilk olan akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de, Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergileniyor ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştiriliyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktarmakta olduğu merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.



Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.

İTÜ Vodafone Future Lab’in kapısı Türkiye’nin tüm işletmelerine açık

Kurum ve şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojisinin getireceği yeni dünyayı daha yakından inceleme imkânı sunan İTÜ Vodafone Future Lab; Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı sahadan oluşuyor. Deneyimlenebilen inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red Kontrol gibi çözümler yer alıyor.

5G odasında örnek vakalar sergileniyor

Merkezde Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm işletmeler; Vodafone’un hayata geçirdiği inovatif ürün ve servisleri deneyimleyebiliyor. 5G odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere getireceği örnek vakalar sergileniyor. Vodafone Türkiye, dijital iş ortakları için İTÜ Vodafone Future Lab’de düzenlediği İnovasyon Çalıştay Günleri ile de ihtiyaca özel tasarladığı inovatif çözümler ile işletmelerin işlerini güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam ediyor.

İTÜ bünyesinde faaliyetine başlayan Vodafone Future Lab ile lisans ve lisans üstü öğrencileri ile akademisyenler, doğrudan endüstriye yönelik, inovasyon yaratma potansiyeline sahip çalışmalar yürütebiliyor. Future Lab bünyesinde temelde bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında yürütülen proje konuları belirlenirken, öğrenciler, danışman İTÜ öğretim üyeleri ve Vodafone Ar-Ge ekipleri ile toplantılar yapılıyor, ortak kararlar veriliyor. Şu anda yürütülmekte olan tez konularından bazıları:

Enerji Hasatlama ile Nesnelerin İnterneti Tabanlı Sistemler

Çevreci Haberleşme Ağı Optimizasyonu

5G Akıllı Anten Tasarımı

5G Cihazların Elektromanyetik Alan Dağılımları

Makine Öğrenme Tabanlı Sosyal Etkileşimler

Makine Öğrenme Tabanlı Aboneyi Operatör Değişikliğine Götüren Süreç

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