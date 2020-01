Viyana Müzesi'nde Türk damgası

ATIL Kutoğlu 1990’larda Türkiye’nin genç modacıları arasından parlayan bir isim oldu. Türkiye’de olduğu kadar Avusturya’da da kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etti. Tasarımlarını birçok ünlü kadın giydi, giyiyor. İstanbul’da uzun zamandır Conrad Oteli’ndeki Showroom’unda moda takipçilerine hizmet veriyor. Biz de İstanbul’daki Showroom’unda buluştuk.

Atıl Kutoğlu markası Türkiye’de olduğu kadar başta Avusturya olmak üzere farklı ülkelerde de biliniyor. Sizi Avusturya’ya ne sürüklemişti?

İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra modacı olmayı aklıma koymuştum, lisede alışılmışın dışında bir öğrenci olarak defileler yapardım, Vakko ve Beymen’de stilistlerin yanında staj yaptım, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya üniversitede işletme okumaya gittim. Bunu da, hem işlerin ticari tarafından da anlayayım hem de notları yüksek bir öğrenci olduğum için seçtim. Ama moda kariyerimin başlangıcı, tramvayda dönemin Viyana Belediye Başkanı, popüler politikacı Helmut Zilk’e rastlamam ve onun desteğiyle ilk defilemi düzenlemem oldu.

Tramvayda belediye başkanıyla karşılaşmak bizde mümkün değil!

Çok farklı, haklısın. O defile dönüm noktası oldu ve Münih’te ‘en iyi genç modacı’, Avusturya’da önce Salzburg ödülü ve defalarca ‘ülkenin en iyi modacısı’ ödüllerini aldım. 5 yıl önce de, Cumhurbaşkanı tarafından Avusturya Devleti’nin bilim ve sanat için verilen en yüksek onur madalyasına layık görüldüm. Ülkenin şu anki Başbakanı Sebastian Kurz yakın dostum. Viyana’nın tam merkezinde, uluslararası büyük markalara birkaç adım mesafede yer alan 250 metrekare alana sahip 2 butiğimizde, sadece Avusturya’nın ünlüleri değil, tüm dünyadan Viyana’ya gelen üst düzey müşterilerimize hizmet veriyoruz. Rahatlıkla Avusturya’nın en prestijli moda markasıyız diyebilirim!

Avrupa’da ya da dünya çapında Türk modacı olarak iş yapmak da kolay değil. Başarmanın zorlukları neler oldu?

Önyargıyla biraz mücadele gerekti. Avusturya’da kariyerimin başlarında adımın zor telaffuz edildiğini, değiştirmem gerektiğini söylüyorlardı. Sonraları çok tanınınca, bir çok kişiden ‘Atıl Kutoğlu’nun kulağa ne kadar hoş geldiğini, marka için özel bulunmuş bir isim olup olmadığını sorduklarına şahit oldum! Bugün orada kime sorsanız beni bilir. Aslında Avusturya’da sanata ve sanatçıya verilen değerden olsa gerek, ben her sezon çok beğenilen kreasyonlarımla, koleksiyonlarımla gerek basından, gerek kamuoyundan hep destek gördüm, defalarca ülkenin en iyisi seçildim. Başta Belediye Başkanı’nın ünlü ses ve sahne yıldızı eşi Dagmar Koller ve Prenses Francesca von Habsburg olmak üzere, birçok ünlünün kreasyonlarımı tercih etmesi de markama prestij kattı.

Viyana’nın ünlü MAK Müzesi’nde büyük bir moda sergisi açılacakmış, bu sergide sizin de eserleriniz sergilenecekmiş, bu nasıl oldu?

MAK Viyana’da çok önemli ve saygın bir müze, hem tarihi hem çağdaş. Ülkede ilk defa Avusturya modası üzerine büyük bir sergi düzenleniyor. ‘100 yıllar boyunca Avusturya Modası’ adıyla şubat ayında açılacak bu sergide, İmparatoriçe Sisi’den günümüz modasına uzanan palette, 8 tane de benim kreasyonum sergilenecek. Kuratörlerin, geçmişten bugüne değişik koleksiyonlarımdan seçtikleri 8 farklı kreasyon olacak bunlar. Benden başka ünlü Avusturyalı modacı Helmut Lang’ta olacak. Sergi yaza kadar sürecek. 2000 yılında da Belvedere Sarayı Müzesi’nde Gustav Klimt’in Milenyum Sergisi kapsamında kreasyonlarım ünlü ressam Klimt’in tablolarıyla yanyana yeralmıştı.

Moda tasarımcısı olarak uzun süre ayakta durmak çok zor. Hangi eşikler var atlatılması gereken?

Uluslararası arenada kabul görmek zor. Rekabet çetin. Basın ciddiye almadıklarını yazmaz. Mağazalar, müşteriler ilgi göstermez. Beni farklı kılan, koleksiyonlarımda, Türkiye’den aldığım ilhamla orijinal ama giyilebilir etnik bir çizgiyi buluşturmam oldu. Bir keresinde ‘New York Times’ gazetesi, ‘Türk lokumuyla Mozart çikolatasının karışımı gibi’ demişti kreasyonlarım için. CNN International’da Q/A Soru/Cevap programına çıkan 3 Türk’ten biri oldum, diğerleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Derviş olmuştu. Türkiye’deki modayı ve kadınların giyimini sormuşlardı. Uluslararası medya organlarında Türkiye’yi tanıtmak çok önem verdiğim misyonum benim.

Atıl Kutoğlu markası kimlere hitap ediyor? Hangi ülkelerde varsınız?

Viyana’ya çok sayıda zengin turist geliyor lüks markalara ilgi de arttı. Viyana, giderek Doğu Avrupa’nın lüks tüketim merkezine dönüştü. Viyana’da 2 butiğimiz var ve lüks tüketiminde önemli bir pazar payına sahibiz. Atıl Kutoğlu markası, modern, kozmopolit, sık seyahat eden, kültür ve sanatla yakından ilgili, dinamik, çoğunlukla çalışan ve kendine güvenen kadınlara hitap ediyor. Erkekler için de her sezon ufak bir kapsül koleksiyon hazırlıyorum, Viyana’daki butiklerimizde satışta. Markamız, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, ABD ve Orta Doğu’da seçkin mağaza ve zincirlerde satışa sunuluyor. Birçok ülkede şubeleri bulunan, Almanya’nın ünlü Peek & Cloppenburg mağazalar zinciri için de ‘Atıl Kutoğlu for P&C’ adıyla özel koleksiyonlar hazırladım.

TÜRKİYE’DE KADINLAR DAHA DEKOLTELİ



Uzun süre New York Moda Haftası’na katıldınız. Bu defileler farklı kapılar açtı mı?



New York’ta ara vermeden 8 yıl boyunca defileleriyle yeralan tek Türk markasıyız. New York veya Paris moda haftalarında varlık göstermek bir markanın uluslararası bilinirliği için çok önemli. Bu şekilde üst ligte yer almış oluyorsunuz. Bence Türkiye’nin de uluslararası saygınlığı, üst ligte yer alması, olumlu ve güçlü algılanması, bizim gibi yurtdışında tanınan markalarıyla bağlantılı. Bugün Fransa, İtalya, Almanya, ABD dediğinizde birçok tanınmış markası hemen aklımıza geliyor. Türkiye’nin tanıtımına moda çok yakışıyor.

Türkiye’de moda takipçisi kadınların beklentileriyle yaptığınız farklı mı yurtdışındaki kadınların beklentileri?



Evet, Türkiye’de biraz daha süslü, parıltılı kreasyonlar tercih ediliyor ve enteresandır daha dekolteli. Avrupa’daysa daha sade tasarımlar ve çoğu kez daha kapalı. Ama Türk kadınlarının modada enerji ve cesaretlerine, trendleri yakından takip etmelerine ve uygulamalarına hayranım!

İLHAMIM OSMANLI’DAN DA GUSTAV KLİMT’TEN DE

Siz ilhamı en çok nereden alıyorsunuz?



Genellikle en çok Türkiye’den, Türk ve Osmanlı kültüründen, Anadolu’da yaşamış medeniyetlerden, zengin kültür mirasımızdan ilham alıyorum. Bu bazen bir kaftan detayı, bazense Ege’nin koylarında hayal ettiğim bir yat partisinin ışıltıları olarak kreasyonlarıma yansıyor. Ama siyah-beyaz eski bir Hollywood filmindeki şıklık, veya gezdiğim bir modern sanat sergisi de beni koleksiyonlarımı tasarlarken etkiliyor. Avusturyalı ressam Gustav Klimt de eserleriyle ilham perilerimden.

ATIL KUTOĞLU KİMDİR?

Atıl Kutoğlu 1968 İstanbul doğumlu. Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra Viyana’da İşletme okudu. Lisedeyken Vakko ve Beymen’de staj yaptı. Viyana’da ilk defilesini Viyana Belediye Başkanı’nın desteğiyle gerçekleştirdi. 10 yıl New York Moda Haftası’na katıldı. 2014 yılında Avusturya’nın en yüksek devler nişanına layık görüldü. Viyana’da 2 mağazası olan Kutoğlu’nın tasarımları dünyanın farklı noktalarında satılıyor. Atıl Kutoğlu imzalı kıyafetleri aralarında Catherina Zeta Jones, Madonna, Jessica Alba, Vctor Lazio gibi çok sayıda ünlü de giydi. Atıl Kutoğlu Avusturya’nın kraliyet ailesinin de tercih ettiği bir modacı.