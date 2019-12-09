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Ekonomi
AA
09.12.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.100 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan altında, 133.100 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 133.475 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, bugün ise TCMB'nin beklenti anketinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ve aşılması durumunda 136.500 puanın gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 131.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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