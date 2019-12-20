VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde, 135.400 seviyesinde dengelendi.



Dün 134.700-135.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 135.175 puandan tamamladı.



Analistler, ABD'de, Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi'nin, Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması ile küresel piyasalardaki iyimserliğin devam ettiğini bildirdi.



Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, endeks kontratında 136.000 ve 136.600 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.