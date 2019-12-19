VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.675, en yüksek 135.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 135.000 seviyesinde dengelendi.



Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 134.975 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.



Yarın İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek Brexit oylaması öncesi, bugün BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, azalan siyasi riskler nedeniyle para politikasına ilişkin daha net mesajlar gelebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 ve 136.600 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.