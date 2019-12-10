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Ekonomi
AA
10.12.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 132.900 seviyesinde dengelendi.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 133.050 puandan tamamladı.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların gündeminin odağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 131.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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