VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 122.000 seviyesine geriledi.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.625 puan altında, 122.000 seviyesinde dengelendi.
Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,32 altında 123.625 puandan tamamladı.
Analistler, yarın son işlem günü olan ekim vadeli endeks kontratında sert dalgalanmalar olabileceğine dikkati çekerek, 120.000-125.000 geniş bandının takip edileceğini söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankasının faiz kararı ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, ABD ile gerilen diplomatik ilişkiler nedeniyle yetkililerden gelen açıklamaların da izleneceğini belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi'nin, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etmesinin ardından Türkiye, kararı reddettiğini ve yasa tasarısını şiddetle kınadığını bildirdi.
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