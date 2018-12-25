Vida, pul üretiminde Avrupa 3’üncüsü olduk
Civata, somun, vida, pul, perçin ve rondela gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten bağlantı elemanları sektörü 177 ülkeye ulaştı.
2018’in kendileri açısından başarılı bir yıl olduğunu anlatan Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, ihracat artarken bir yandan da ithalatı düşürdüklerine işaret ederek, dışa bağlılığın giderek azaldığını ifade etti. Tecdelioğlu, Türkiye’nin Avrupa’da İtalya ve Almanya’nın ardından en büyük üçüncü üretici olduğunu söyledi. İthalat ve ihracat rakamlarını toplayınca pazar büyüklüğünün 1 milyon tona ulaştığını belirten Tecdelioğlu, “Bundan birkaç yıl önce 600 milyon dolar ithalat varken 230 milyon dolara kadar düşürdük. Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018’i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1.5 milyar dolara çıkarmak” diye konuştu.
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