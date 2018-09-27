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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
27.09.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

‘Vicdanen rahatsızım’ dedi, anlattıkları mahkeme heyetini de şaşırttı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
‘Vicdanen rahatsızım’ dedi, anlattıkları mahkeme heyetini de şaşırttı

Kendisini fabrika sahibi olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan kişi, suçunu mahkemede itiraf etti. “Vicdanen rahatsızım” diyerek mahkeme başkanından söz alan tutuklu sanık Ali Altan (59) “Bu iş bir dolandırıcılıktır. 163 araba alıp, sahiplerini dolandırdığım doğrudur. Biz; müştekiyi de bilerek dolandırmaya gittik. Bizim ekimizde 7-8 kişi var. Bana, ‘Sen sesini çıkarma 45 günde biz seni çıkarırız’ dediler” sözleri ile her şeyi itiraf etti. İfadesi ile salonda bulunan herkesi şaşırtan Altan ile birlikte diğer sanığa 5’er yıl hapis cezası ve 100’er bin lira da adli para cezası verildi.

İSTANBUL Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve geçtiğimiz günlerde karara bağlanan dava dosyasına göre süreçte şunlar yaşandı:

ŞİRKET DEVRİ İÇİN GELDİLER
Mustafa Cebeci, sahibi olduğu iş yerini satmak istedi. Cebeci, önceden tanıdığı emlak danışmanı B. Ö.’ye iş yerinin devri için ilan verdi. Geçen yıl 21 Ekim günü, kendisini plastik fabrikası sahibi olarak tanıtan Ali Altan ile şoförü olarak tanıttığı Erdem Yıldırım’ın (38) Cebeci’nin Çekmeköy’deki iş yerine geldi.

OTOMOBİL İÇİN ANLAŞTILAR
Taraflar şirketin devrine ilişkin görüşmeleri sürdürürken Cebeci, Mercedes marka otomobilini de satmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra süreç hızlandı. Taraflar otomobilin bedeli için 155 bin TL’lik bedel üzerinde anlaştı. Plan da bu aşamadan sonra devreye girdi. Ali Altan, otomobilin alınması için gerekli olan paranın çantasında hazır olduğunu söyledi.

BEN YAŞLIYIM SİZ NOTERE GİDİN
Altan, Cebeci’ye, yaşlı olduğunu söyleyerek “Siz ve şoförüm devir işlemi için notere gidin. Dönüşte parayı benden alırsınız. Ben, sizin ofisinizde dönüşünüzü bekliyorum” dedi. Cebeci ve kendisini 'Ümit' olarak tanıtan Erdem Yıldırım notere gitti. Otomobilin devri yapıldı. İkili, Cebeci’nin iş yerine döndü. Sıra, ödemenin yapılmasına geldiğinde, kendisini Altan olarak tanıtan kişi yanında yeterli miktarda nakit olmadığını söyleyerek, Cebeci’ye, “Hemen banka hesabına EFT yaptırıyorum” dedi. Cebeci, bu kişilere güvenerek otomobilini teslim etti.

GÜNLERCE OTOMOBİLİNİ ARADI
Bankasını arayan Cebeci, hesabına herhangi bir paranın yatırılmadığını öğrendi. Cebeci tekrar bu kişilere ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen Cebeci hemen polise başvurdu. Cebeci, Yakacık Polis Merkezinde, otomobilin 5 gün içinde 3 kez el değiştirdiğini öğrendi. Cebeci, noter evraklarına baktığında kendisini ‘Ümit olarak tanıtan kişinin de Erdem Yıldırım olduğunu gördü. Günlerce sokak-sokak otomobilini arayan Cebeci, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

BU İŞ BİR DOLANDIRICILIK
Yürütülen soruşturma sonrası Ali Altan ve Erdem Yıldırım tutuklandı. İkisi tutuklu sanık 4 sanık hakkında görülen davanın karar duruşması 20 Eylül’de yapıldı. Duruşmada söz alan Ali Altan “Vicdanen rahatsızım” diyerek şunları söyledi: “Bu iş bir dolandırıcılıktır. Ben 163 tane araba alıp dolandırdığım doğrudur.

Zaten biz müştekiyi bilerek dolandırmaya gitmiştik. 163 tane araçtan en azından 50 bin TL dolandırsak 13.5 milyon TL para olması gerekir. Bu paradan ben bir kuruş almadım. Sanık Erdem Yıldırım ve arkasında 7-8 kişilik bir ekip vardır. Biz hepimiz bir ekibiz. Bu ekipteki diğer kişiler bana, ‘sen sesini çıkarma. Sen yat 45 günde biz seni çıkaracağız’ dediler. Ben o ekipteki diğer kişilerin isimlerini savcılığa dilekçe ile göndereceğim” dedi.

‘Vicdanen rahatsızım’ dedi, anlattıkları mahkeme heyetini de şaşırttı

Ali Altan ile birlikte tutuklu yargılanan Erdem Yıldırım, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 

5’ER YIL HAPİS CEZASI
Sanık Erdem Yıldırım ise, son savunmasında Altan’ın ifadelerine katılmadığını belirterek “Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Beratimi istiyorum” dedi. Mahkeme, tutuksuz iki sanık için beraat kararı verirken, Altan ve Yıldırım’a 5’er yıl hapis 100’er bin lira da adli para cezası verdi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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