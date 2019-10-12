Verimsiz alanlar tasfiye edilecek

TÜRKİYE ekonomisinin gelecek iki yılını şekillendirecek mali plan belli oldu. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan 2020-2022 Orta Vadeli Mali Plan’a göre mali disipline kararlılıkla devam deilecek, harcamaların gözden geçirilmesi sonucunda belirlenen verimsiz harcama alanları da tasfiye edilecek.

Planda, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlendi. Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler hayata geçirilecek. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak. Mali disiplin, ekonomik değişim sürecinin en temel destekleyicisi olmaya devam edecek. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı’na bu yıl 46.5 milyar liralık başlangıç ödeneği verilmişti. Ağustos sonu itibariyle harcaması 29.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre Milli Savunma Bakanlığı’nın ödenek toplamı 62.3 milyar liraya yükseltildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesine geçmiş yıllarda kullanamadığı ödenekler dahil edilebiliyor. Mali Plan’a göre MSB bütçe ödeneği 2020 yılında 53.9 milyar lira olarak belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de 38.9 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na da 2.2 milyar lira ödenek verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA 3.2 MİLYAR

Mali Plan’a göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçe ödeneği 3.2 milyar lira olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl için başlangıç ödeneği 2.8 milyar liraydı. Ağustos sonu itibariyle harcama tutarı 2.4 milyar olan Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl için toplam ödeneği 3.9 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçe ödeneğinin detayında 610 milyon liralık yatırım ödeneği yer aldı. TBMM’ye de gelecek yıl için 1.6 milyar liralık ödenek tahsis edildi.

AİLE BAKANLIĞI’NA 125.8 MİLYAR

Mali Plan’a göre ödenekler içindeki aslan payı diğer kuruluşlara transfer ödeneği de yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 434.4 milyar lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125.8 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125.4 milyar lira ödenekle Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Sağlık Bakanlığı’na 58.7 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30.2 milyar, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18.7 milyar lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 21.2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 9.5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü’ne 3.5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na 3.5 milyar lira, KOSGEB Başkanlığı’na 1.8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

YENİ PROJE ALINMAYACAK



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan tarafından 2020-2022 dönemi yatırım programı için yayınlanan genelgede kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirleneceği, iş, üretim, yatırım ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceği belirtildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2020 yatırım programına yeni proje alınmayacağı belirtilen genelgede, “Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına hizmet etmeyen projeler teklif edilemeyecek” denildi.

ARSA YOKSA PROJE YOK

GENELGE ekinde yer alan yatırım programı hazırlama rehberine göre, 2020-2022 yatırım teklifleri 2020 yılı fiyatlarıyla hazırlanacak. Gösterge niteliğinde olarak da 1 ABD doları 6 TL olarak kullanılacak. Konut sektöründe arsası olmayan projeler teklif edilmeyecek. Sağlık sektöründe çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek nitelikteki projeler kabul edilmeyecek. Taşıt satın alma talepleri, kurum ve kuruluşların envanterinde olan taşıtların yanında kiralık ve başka kurumdan tahsisli olan bütün taşıtların bilgisi ile birlikte iletilecek. Kamu özel ortaklığı modeli ile uygulananlar dahil olmak üzere yerli malı kullanılmasına öncelik verilecek.