‘Verimlilik artışına odaklanılmalı’
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısı “İSO 500 Büyük Araştırmalarının Işığında Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelecek Perspektifi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gazeteci Dr. Şeref Oğuz, EDS Danışmanlık’tan Dr. Can Fuat Gürlesel ve Besfin Danışmanlık’tan Ferda Besli’nin katılımıyla ana gündeme ilişkin bir panel de yapıldı.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için kaynakların sınırlı kalmaya devam edeceğini ve mevcut üretim yapısı ve modeliyle çok fazla yol alma imkanının olmadığını vurgulayan Bahçıvan “Daha iyi teknolojiler, daha iyi organizasyonlar ve daha iyi fikirler, üretkenlik artışının temelini oluşturmaktadır. Odağında verimliliğin olduğu 21. yüzyılda tek tek sektörler değil, disiplinler arası bütüncül yaklaşım ve çalışma ortamı ile katma değer yaratacak alanlara odaklanarak fark yaratmak, ekosistem oluşturmak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla; önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde kendi işletmelerimizle, kendi KOBİ’lerimizle, kendi sağlıklı finansmanımızla, kendi insan kaynağımızla, kendi ürünlerimizi üretmek ve dünya piyasalarından daha fazla pay almamızı sağlayacak dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız” dedi.
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