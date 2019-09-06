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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
06.09.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Veriler yıl sonuna kadar ‘korumasız’

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Veriler yıl sonuna kadar ‘korumasız’

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu (KVKK), yüzbinlerce firmayı ilgilendiren bir karar verdi. Çalışan sayısı 50’yi, cirosu ise 25 milyon lirayı aşan şirketlerin 30 Eylül’e kadar yapmaları gereken kişisel verilerin kayıt işlemi 31 Aralık’a uzatıldı.

UZATMA kararı, TOBB’un yanı sıra çeşitli sektör temsilcilerinin yaptığı başvuru sonrası alındı. Kişisel verilerin işlenmesi, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere bir dizi alanda artık büyük önem taşıyor. Bu kapsamda üç yıl önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çıktı.

Kanun ile birlikte güçlü yetkilere sahip KVKK kuruldu. Özel sektörün yanı sıra tüm kamu kurumlarını da denetleme yetkisini elinde bulunan KVKK geçen yıl 19 Temmuz’da önemli bir karar aldı. Bu karara göre, çalışan sayısı 50’nin üstünde olan yine cirosu 25 milyonu aşan şirketlerin 30 Eylül’e kadar, çalışanları ile ilgili kişisel verileri KVKK bünyesinde bulunan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) sistemine kaydetmesi gerekiyordu.

SÜRE 3 AY UZATILDI
Şirketlerin yanı sıra, hastane, tıp merkezi, eczane ve anket firmalarının ise, çalışan sayısı ve ciroya bakılmaksızın bu süreye kadar kayıt yaptırmaları gerekiyordu. Aynı kararla, kamu kurumlar için ise son kayıt tarihi 30 Haziran 2020 olarak açıklandı. Ancak 30 Eylül’e sayılı günler kala bu sisteme 8 bin civarında şirket kayıt yaptı. Belirlenen süreye günler kala Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yanı sıra çeşitli sektör temsilcileri Kurul’a süre uzatım başvurusunda bulundu. Kurul dün açıkladığı karar ile bu süreyi 31 Aralık 2019’a uzattı.

11 BİNE YAKIN FİRMA BAŞVURDU
Avukat Ersoy Akdemir, VERBİS sistemine kaydın yapılmaması halinde yüklü miktarda idari para cezasının verilmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Akdemir, şunları kaydetti: “Belirlenen kriterlere uyan firmaların VERBİS kaydını tamamlamaları gerekmekte idi. Konunun önemini bilen firmalar çalışmaları yapıp işlemlerini tamamladı. Ancak sisteme kayıt yaptıran firma sayısı 8 binlerde. Bu da, hâlâ yüzbinlerce firmanın işlemleri tamamlayamadığını gösteriyor. 1 milyon liraya kadar idari para cezası yaptırımı söz konusu. Dolayısıyla verilen bu ek süre oldukça yararlı oldu.”

AV. KARCIOĞLU: CEZASI AĞIR
DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sefa Karcıoğlu ise, kararın yurtdışı ile iş yapan Türkiye şirketlerini de ilgilendirdiğini belirterek “Özellikle veri sorumlusu şirketlerin kayıt envanteri çıkarması gerekir” dedi. Karcıoğlu, yurtdışı ile iş yapan şirketlerin kişisel verilerin korunması kapsamında General Data Production and Regulation’a (GDPR) dahil olduğunu ve Avrupa’daki bu düzenlemeye uymamanın büyük cezaları olduğu kaydetti.  GDPR kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden veri sorumlusuna küresel cirosunun yüzde 4’ü veya 20 Milyon Euro miktarında ceza verilebiliyor.

 

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