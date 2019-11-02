Veri merkezlerine milyarlık yatırım
Turkcell, 44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekare beyaz alana sahip, Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden birini Ankara Temelli’de açtı.
Açılışta konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli’deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.
ENERJİSİNİ ÜRETİYOR
Turkcell’in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Erkan, “Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz” dedi. Veri merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verecek. Turkcell’in inşa ettiği veri merkezi Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye’de saklama konusunda hizmetler sunacak.
5G ALTYAPISI TRABZON’DA
TURKCELL, Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda 5G hizmetinin sunulacağını açıkladı. 5G ile donatılan statta artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları üzerinden kişiselleştirilmiş ve zengin bir maç izleme deneyimi yaşanabileceği, 5G kapsaması altındaki bir kullanıcının, maçları evinde, işyerinde televizyon ekranlarından izlese bile, stadyumun içerisindeki bir taraftar ile aynı tecrübeyi yaşayabileceği ifade edildi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “5G ile hayatımıza girecek olumlu değişiklerden en çok etkilenecek sektörlerden biri de spor endüstrisi olacak” dedi.
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