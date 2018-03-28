Veri güvenliği için Facebook’tan ilk adım

Kontrollerin nasıl çalıştığını daha açık şekilde anlatan ve sadece birkaç dokunuşla verilerin kontrol edilebileceği Gizlilik Kısayolları menüsü artık daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Facebook’tan, Facebook Gizlilik Direktörü ve Başkan Yardımcısı Erin Egan ile Facebook Baş Danışman Vekili ve Başkan Yardımcısı Ashlie Beringer imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, son dönemin, şirket politikalarının uygulanmasını sağlamak ve insanların Facebook’un nasıl çalıştığını ve verileri üzerinde ne gibi seçenekleri olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini gösterdiği belirtildi. Açıklamada şu kolaylıkların sağlandığı belirtildi:

- Daha kolay bulunabilir ve kullanılabilir kontroller: Mobil cihazlardaki ayarlar menüsü baştan sona yenilendi. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarlar da temizlendi.

- Yeni “Gizlilik Kısayolları” menüsü: Gizlilik Kısayolları menüsü, verilerinizi daha kolay kontrol etmenize ve kontrollerin nasıl çalıştığına dair açıklayıcı bilgilere ulaşabilmenize olanak sağlıyor. Bu menü sayesinde hesabınızı kolayca daha güvenli hale getirebilirsiniz. Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz.

- Facebook verilerinizi bulmak, indirmek ve silmek için araçlar: Yeni “Bilgilerinize Erişin” aracı ile artık paylaşımlarınıza, bıraktığınız ifadelere, yaptığınız arama ve yorumlara güvenli bir biçimde erişebilecek ve onları yönetebileceksiniz. Haber kaynağınızdaki ya da profilinizdeki bir paylaşımı ya da bilgiyi silmek için de bu aracı kullanılabileceksiniz. Buna ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri (yüklediğiniz fotoğraflar, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler vb. gibi) indirmek ve hatta başka bir servise taşımak da çok daha kolay hale gelecek.

Ayrıca açıklamada Facebook, veri politikalarını da güncelleyerek hangi verileri topladığını ve onları nasıl kullandığını da daha açık ve anlaşılır hale getireceğini duyurdu.