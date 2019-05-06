Veri analitiğinde ‘en iyisi’ ödülü
Aras Kargo, sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği “Social Media Awards Turkey 2019”da Veri Analitiği kategorisinde en iyi kargo şirketi seçildi.
50’den fazla sektörde toplam 33 bin sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği Veri Analitiği kategorisinde Aras Kargo, yapılan değerlendirmeler sonucu sektörünün en iyisi oldu. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle üçüncü kez gerçekleştirilen yarışmada kazananlar, BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi Soci¬alBrands’in veri analitiği yöntemiyle belirleniyor. Tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarının tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak belirlendiği Veri Analitiği kategorisinde bu yıl, 50’den fazla sektörde toplam 33 bin sosyal medya hesabının performansı ölçümlendi.
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