Vergilere yeni düzen
Cumhurbaşkanlığı kararı ile cep telefonları ve düşük fiyatlı sigaralarda vergi düzenlemesi yapıldı. Sigarada ocak ayında sıfırlanan maktu vergi asgari 0.2679 lira olarak geri geldi. Cep telefonlarında yüzde 25 olan ÖTV matrahı yüzde 25-40 ve 50 olarak yeniden belirlendi. Cep telefonlarında fiyat artışı yaşanması beklenirken, düşük fiyattan satılan sigara fiyatlarına ise sektör karar verecek.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamındaki araçlara ilişkin vergilerde yeni düzenlemeye gidildi. Şubat ayında çıkan 7166 sayılı yasa ile cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ise kademeli hale getirilmiş yüzde 25’lik oranın yüzde 50’ye çıkartılmasına yönelik yetki verilmişti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karar ile cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı yeniden belirlendi. Matrah düşürülürken, oran da yüzde 25 ile 50 arasında belirlendi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640 ile bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, bin 500 liranın üzerindekiler için de yüzde 50 oldu. Vergisiz fiyatı bin lira olan bir cep telefonundan artık yüzde 25 yerine yüzde 40 ÖTV alınacak.
ÖNCE TRT PAYI
Bin liraya satılan cep telefonundan önce yüzde 10’lik TRT payı alınıyor. Bunun üzerine ÖTV ardından çıkan matraha KDV ekleniyor. TRT ve ÖTV eklendiğinde bin liralık cep telefonunun fiyatı bin 375 liraya yükseliyor. Ardından yüzde 18’lik KDV eklendiğinde de fiyat bin 622 liraya çıkıyor. ÖTV yeni kararla yüzde 40’a çıktı. Bu durumda bin liralık cep telefonun TRT ve ÖTV’li fiyatı bin 540 liraya çıkıyor, KDV eklendiğinde de bin 817 liraya yükseliyor. Bin 500 liralık bir cep telefonunun fiyatı 2 bin 434 liradan 2 bin 726 liraya yükseldi. Matrahta sınır bin 500 lira. Bin 500 liranın üstünde satılan cep telefonları için vergi oranı yüzde 25’den 50’ye çıktı. Bu durumda da 2 bin liralık bir cep telefonunun fiyatı TRT ve ÖTV eklendiğinde 2 bin 750 liraya, 495 liralık KDV de eklendiğinde 3 bin 245 liraya çıkıyordu. Oran yüzde 50’ye çıktığı için 2 bin liralık bir telefonun ÖTV’li satış fiyatı 3 bin 300 liraya, KDV de eklendiğinde 3 bin 894 liraya yükseldi. Vergisiz fiyatı 6 bin lira olan bir cep telefonun da fiyatı 9 bin 735 liradan 11 bin 682 liraya çıktı.
PAKET BAŞINA 5.35 LİRA
Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Ocak ayında sistem değişikliğine gidildi. Yüzde 63 olan nispi oran yüzde 67’ye yükseltildi, asgari maktu da kaldırıldı. Nispi oranın artırılması ile vergi geliri artırıldı. Düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu ise sıfırlandı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla söz konusu asgari maktu vergi tekrar getirildi. Bu vergi sigaraların düşük fiyattan satılmasını önlüyor. Asgari maktu bir paket içindeki tek sigara üzerinden alınıyor. Paket başına asgari maktu 5.35 liraya denk geliyor. Yeniden getirilen bu vergi 7.99 liranın altındaki sigaraları etkileyecek. Yani 7.5 liraya bir sigara satılıyorsa nispi vergi üzerinden vergisi 5.02 liraya denk geliyor. Ancak dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla paket başına en düşük vergi 5.35 lira. Aradaki farkın zam olarak yansıyıp yansımayacağına sektör karar verecek. Sektör yetkilileri, düşük fiyattan satılan sigaraların payının düşük olduğunu belirterek, bu değişikliğin genel bir zam ihtiyacı doğurmayacağını söylediler.
Hurda teşviki için beklenen güncelleme
RESMİ Gazete’ye göre hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de beklenen düzenleme yapıldı. Otomobilde ÖTV matrahları 1.6 litre ve altı motorlarda eylül ayında 45-80 bin TL seviyesinden 70-120 bin TL’ye yükselirken, hurda teşviki kapsamında matrah fiyatları 45-80 bin TL’de kalmıştı. Dünkü karar ile seviyeyeler eşitlendi. Buna göre ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek hurda araç indirimi 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.
VERGİSİZ FİYATI BİN 500 TL OLAN CEP TELEFONUNDAKİ DEĞİŞİM
YÜZDE 25 ÖTV
Vergisiz fiyat..................... 1500
TRT bandrollü................... 1650
ÖTV.................................... 412.5
ÖTV’li fiyat........................ 2063
KDV....................................... 371
Satış fiyatı........................ 2434
YÜZDE 40 ÖTV
Vergisiz fiyat..................... 1500
TRT bandrollü................... 1650
ÖTV....................................... 660
ÖTV’li fiyat........................ 2310
KDV....................................... 416
Satış fiyatı........................ 2726
VERGİSİZ FİYATI 2 BİN TL OLAN CEP TELEFONUNDAKİ DEĞİŞİM
YÜZDE 25 ÖTV
Vergisiz fiyat.................... 2000
TRT dahil........................... 2200
ÖTV....................................... 550
ÖTV’li fiyat........................ 2750
KDV...................................... 495
Satış fiyatı....................... 3245
YÜZDE 50 ÖTV
Vergisiz fiyat.................... 2000
TRT dahil........................... 2200
ÖTV...................................... 1100
ÖTV’li fiyat........................ 3300
KDV...................................... 594
Satış fiyatı 3894
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