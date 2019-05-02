Vergilere yeni düzen

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamındaki araçlara ilişkin vergilerde yeni düzenlemeye gidildi. Şubat ayında çıkan 7166 sayılı yasa ile cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları ise kademeli hale getirilmiş yüzde 25’lik oranın yüzde 50’ye çıkartılmasına yönelik yetki verilmişti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karar ile cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı yeniden belirlendi. Matrah düşürülürken, oran da yüzde 25 ile 50 arasında belirlendi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640 ile bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, bin 500 liranın üzerindekiler için de yüzde 50 oldu. Vergisiz fiyatı bin lira olan bir cep telefonundan artık yüzde 25 yerine yüzde 40 ÖTV alınacak.

ÖNCE TRT PAYI

Bin liraya satılan cep telefonundan önce yüzde 10’lik TRT payı alınıyor. Bunun üzerine ÖTV ardından çıkan matraha KDV ekleniyor. TRT ve ÖTV eklendiğinde bin liralık cep telefonunun fiyatı bin 375 liraya yükseliyor. Ardından yüzde 18’lik KDV eklendiğinde de fiyat bin 622 liraya çıkıyor. ÖTV yeni kararla yüzde 40’a çıktı. Bu durumda bin liralık cep telefonun TRT ve ÖTV’li fiyatı bin 540 liraya çıkıyor, KDV eklendiğinde de bin 817 liraya yükseliyor. Bin 500 liralık bir cep telefonunun fiyatı 2 bin 434 liradan 2 bin 726 liraya yükseldi. Matrahta sınır bin 500 lira. Bin 500 liranın üstünde satılan cep telefonları için vergi oranı yüzde 25’den 50’ye çıktı. Bu durumda da 2 bin liralık bir cep telefonunun fiyatı TRT ve ÖTV eklendiğinde 2 bin 750 liraya, 495 liralık KDV de eklendiğinde 3 bin 245 liraya çıkıyordu. Oran yüzde 50’ye çıktığı için 2 bin liralık bir telefonun ÖTV’li satış fiyatı 3 bin 300 liraya, KDV de eklendiğinde 3 bin 894 liraya yükseldi. Vergisiz fiyatı 6 bin lira olan bir cep telefonun da fiyatı 9 bin 735 liradan 11 bin 682 liraya çıktı.

PAKET BAŞINA 5.35 LİRA

Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Ocak ayında sistem değişikliğine gidildi. Yüzde 63 olan nispi oran yüzde 67’ye yükseltildi, asgari maktu da kaldırıldı. Nispi oranın artırılması ile vergi geliri artırıldı. Düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu ise sıfırlandı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla söz konusu asgari maktu vergi tekrar getirildi. Bu vergi sigaraların düşük fiyattan satılmasını önlüyor. Asgari maktu bir paket içindeki tek sigara üzerinden alınıyor. Paket başına asgari maktu 5.35 liraya denk geliyor. Yeniden getirilen bu vergi 7.99 liranın altındaki sigaraları etkileyecek. Yani 7.5 liraya bir sigara satılıyorsa nispi vergi üzerinden vergisi 5.02 liraya denk geliyor. Ancak dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla paket başına en düşük vergi 5.35 lira. Aradaki farkın zam olarak yansıyıp yansımayacağına sektör karar verecek. Sektör yetkilileri, düşük fiyattan satılan sigaraların payının düşük olduğunu belirterek, bu değişikliğin genel bir zam ihtiyacı doğurmayacağını söylediler.

Hurda teşviki için beklenen güncelleme

RESMİ Gazete’ye göre hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de beklenen düzenleme yapıldı. Otomobilde ÖTV matrahları 1.6 litre ve altı motorlarda eylül ayında 45-80 bin TL seviyesinden 70-120 bin TL’ye yükselirken, hurda teşviki kapsamında matrah fiyatları 45-80 bin TL’de kalmıştı. Dünkü karar ile seviyeyeler eşitlendi. Buna göre ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek hurda araç indirimi 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.

VERGİSİZ FİYATI BİN 500 TL OLAN CEP TELEFONUNDAKİ DEĞİŞİM

YÜZDE 25 ÖTV

Vergisiz fiyat..................... 1500

TRT bandrollü................... 1650

ÖTV.................................... 412.5

ÖTV’li fiyat........................ 2063

KDV....................................... 371

Satış fiyatı........................ 2434

YÜZDE 40 ÖTV

Vergisiz fiyat..................... 1500

TRT bandrollü................... 1650

ÖTV....................................... 660

ÖTV’li fiyat........................ 2310

KDV....................................... 416

Satış fiyatı........................ 2726



VERGİSİZ FİYATI 2 BİN TL OLAN CEP TELEFONUNDAKİ DEĞİŞİM

YÜZDE 25 ÖTV

Vergisiz fiyat.................... 2000

TRT dahil........................... 2200

ÖTV....................................... 550

ÖTV’li fiyat........................ 2750

KDV...................................... 495

Satış fiyatı....................... 3245

YÜZDE 50 ÖTV

Vergisiz fiyat.................... 2000

TRT dahil........................... 2200

ÖTV...................................... 1100

ÖTV’li fiyat........................ 3300

KDV...................................... 594

Satış fiyatı 3894