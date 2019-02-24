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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Posta Gazetesi
24.02.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!

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Vergi ve prim affında son 5 güne girildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları ile vergi borçlarını geçen yıl çıkan af yasası kapsamında yapılandıranlara tanınan ek süre 28 Şubat’ta bitiyor.

Halk arasında af yasası olarak bilinen 7143 sayılı torba kanun geçen yıl mayısta çıkmıştı. Afla, vergi ve prim borçlarına yapılandırma olanağı sağlandı. Borçlarını ödeyemeyenler için süre iki kez uzatılmıştı. Bu uzatmaya rağmen 3 milyona yakın kişi yapılandırdığı borcu zamanında ödeyemedi ve 28 Şubat’a kadar yeni bir hak tanındı. Bu süre 5 gün sonra bitecek.

SADECE GEÇ ÖDEME ZAMMI

Ay sonuna kadar ödeme yapan kişilerden, sadece borcun ödenmesi gerektiği tarihten itibaren geç ödeme zammı alınacak. Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan birinci taksit için 8 Eylül 2018’den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit için ise 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere 28 Şubat’a kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı eklenecek.

PEŞİN ÖDEMEYENLER

Af yasasıyla peşin ödeme tercihinde bulunanların, gecikme faizi ve cezaları yerine, anaparaya enflasyon artış oranında eklenen tutarın yüzde 90’ı silinmişti.anaparaya, enflasyon farkının sadece yüzde 10’u ilave edilerek ödeme olanağı sağlanmıştı. Bunlar ödemeyi peşin yapmadıkları için yüzde 90 indirim hakkını kaybettiler. Bunların anapara borçları önce borcun doğduğu tarihten 18 Mayıs 2018’e kadar enflasyon oranında artırılacak. Bu tutara 8 Eylül 2018’den 28 Şubat’a kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı uygulanacak. Taksidi seçip ödeyemeyenlere aylık yüzde 1.045 oranında fark uygulanacak.

GSS PRİM BORCU

Yine bu ayın sonuna kadar Genel sağlık sigortası (GSS) borcunu ödeyenlere kolaylık sağlanacak. Genellikle gençlerden oluşan GSS prim borçluları, borçlarını 28 Şubat’a kadar ödedikleri takdirde gecikme faizi ve gecikme cezası ödemeyecekler. 28 şubat’tan sonra ödeyenler ise gecikme faizi ve cezasıyla birlikte daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak. Borcunu ödemeyenler 1 Mart itibarıyla devlet destekli sağlık hizmeti alamayacaklar.

BAĞKURLU TALEP EDECEK

Bağkurlu, gündelikçi, şoför, sanatçı, isteğe bağlı veya tarım sigortalıları da yapılandırmaya başvurup çıkan borcu ödemediyse, 28 Şubat’a kadar ödeme yaparak yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecek. Primini kendi ödeyenlerin, bu haktan yararlanmak için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunmaları şart.

İHYA HAKKI İÇİN DE...

Prim borçlarını bir süre ödemedikleri için Bağkurlu’ların dondurulan sigorta süreleri de yapılandırmayla ihya edilebiliyordu (aktif hale getiriliyordu).Yapılandırma kanunu kapsamında başvuruda bulunduğu halde borcunu ödemeyenler de 28 Şubat’a kadar ödeme hakkından yararlanabilmek için bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerine başvuracaklar.

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