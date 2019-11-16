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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut ERDEM
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vergi turiste sürpriz olmaz

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Vergi turiste sürpriz olmaz

Konaklama vergisi olarak bilinen ve konaklama sonucunda tüketicinin harcadığı paranın yüzde 2’si kadarını vergi olarak ödemesini içeren düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, söz konusu vergi hakkında, “Bize gelen turistlerin çoğu gittikleri ülkelerde bu vergiye muhatap. Aslında turist bunu biliyor, sürpriz olmayacak” dedi.

TURİZM gelirlerinin yüksek olduğu bütün turizm ülkelerinde konaklama vergisi olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bunun tüketiciden alınacak bir vergi olduğunu söyledi. Bakan olarak kendisinin bir uyarıda bulunduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Hazine ve Maliye Bakanlığı da bunu kabul etti. 1 Nisan’da başlaması için. Neden 1 Nisan? Yaz paket turları 1 Nisan’da başlıyor. İçiniz rahat olsun. Dünyanın her yerinde uygulanan bir vergi. Bize gelen turistlerin çoğu da gittikleri ülkelerde bu vergiye muhatap. Aslında turist bunu biliyor, sürpriz olmayacak. Aşamalı olması konusunda ilk yıl daha düşük başlamasıyla ilgili Hazine bakanlığımızla mutabıkız. Onu Meclis değerlendirecek” dedi.

 

BAŞVURMADILAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının bütçe görüşmesinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ersoy, Türkiye’de yapılan kazılarla ilgili de değerlendirmede bulundu: “Kaynak yarattığınız zaman çok çalışkan olduğunu iddia eden bazı arkadaşlarımız ortadan kayboluyor. Biz kazıda 12 aylık bir program başlattık. Türkiye tarihinde ilk kez yapılıyor. İlk etapta 20 tane ile başladık. Bu sene 60’a çıkacağız, ondan sonraki sene de 120, Türk kazı başkanlıklarıyla yapılanların tamamını 3 yıl içerisinde kazı destekleme programı içerisine alacağız. İnanın bana ikinci 60’ı bulmakta zorlandılar. Kazı başkanı başvurmadı. Bazıları görevden alındı. Değişiklikler yapmaya başladık. Hep mağduru oynuyor arkadaşlar ama göründüğü kadar da mağdur değiller. Kasım sonuna kadar bütün başvuruları değerlendirip 12 aylık kazı destek programına alacağız. 2021’de de kalan 120’yi alacağız. Ondan sonrada polemik olmasın yabancı kazı başkanlıklarına geleceğiz. ‘Arkadaşlar madem bunları kazmak istiyorsunuz, bizden izin istiyorsunuz. Bakalım 12 ay kazıyor musunuz? Programlarınızı düzeltin ilave takviye koyun ya da bize verin kazı başkanlıklarımız kazsın’ diyeceğiz.”

 

MÜZEDEKİ FAHİŞ FİYATA DENETİM

MÜZE mağazaları ile ilgili fahiş fiyat şikayetleri olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Ersoy, “Haklısınız. Bu fahiş fiyatlar gündemimde. Bu firmayla defalarca konuştuk, hatta şu anda denetime de aldık. Bizim baskılarımız sonucu 1 Ekim’den itibaren fiyatlarında, özellikle su gibi acil ihtiyaç olanlarda yüzde 50 indirime gitti. Yeterli mi? Değil. Ben her türlü denetim ve baskıyı yapmaya devam ediyorum. Bunlar olması gereken fiyat standartlarına, disipline girecek, çok sıkı takip ediyoruz. Kurallara uymadığı, gevşettiği andan itibaren sözleşme feshi dahil, gereken önlemi alacağız” dedi. Telif haklarıyla ilgili olarak da Ersoy, “Mutabakat için zorlayacağız. En azından minimum mutabakat sağlanan konularda ve Bakanlık olarak özveri göstermemiz gereken konularda bir şeyi geçireceğiz. Bekletmeyeceğim onu, yeterince şans tanıdık. Bazı yerlerde racon kesmemiz gerekiyorsa keseceğiz.”

 

‘ORADA OLMASI GEREKEN KİŞİ TAMİNCE’

TURİZM Ajansı’nın Yönetim Kurulu’na Fettah Tamince’nin atanmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Ersoy, “İçtenlikle cevap vereyim mi? Bana bir tane isim verin Türkiye markası, dünyada markalaşmış otel zinciri. Ben sektör olarak bakıyorum. Turizm geliştirme ajansına sektörde lider, konusuna hakim insanları... Benim bir tane markam var yurtdışında markalaşmış. O da Rixos markası. Hiç düşünmeden orada olması gereken kişi benim açımdan Fettah Tamince’dir. Ben sektör açısından bakıyorum siz siyasi bakıyorsunuz. İçtenlikle yanıt verdim. Oraya atananların hepsinin bir başarısı vardır” ifadelerini kullandı.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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